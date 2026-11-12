Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.571,40 para la venta y de $1.529,22 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja de 0,07% en relación al cierre del martes.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.581,00 para la venta en nuestra ciudad, y a $1.570,00 en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $2.041,00; el MEP cotiza a $1.576,16, y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.678,21.

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 841 puntos básicos.