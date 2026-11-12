Condenaron a 8 años de cárcel a un hombre que abusó de su nieta

Un hombre fue sentenciado a 8 años de cárcel por abusar de su nieta durante casi una década.

En el marco de un debate abreviado, el juez del Tribunal en lo Criminal N° 1 lo declaró culpable del delito de abuso sexual reiterado, doblemente agravado por la condición de ascendiente y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.

De acuerdo con la investigación llevada adelante por la UFIJ N° 3, a cargo de la fiscal Agustina Olguín, quedó probado que los hechos se extendieron desde 2016 y hasta diciembre de 2024, comenzando cuando la víctima tenía 5 años.

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Durante ese período, en dos domicilios de Bahía Blanca, el hombre sometió a la niña a reiterados tocamientos de índole sexual, acompañados de expresiones en el mismo sentido.

En su fallo, el magistrado destacó que parte de los episodios tuvieron lugar en la vivienda donde se encontraba el padre de la niña -tras separarse de la madre- y vivía el imputado, situación que facilitó la comisión de los delitos y vulneró la confianza propia del vínculo familiar.

Como agravantes, subrayó la marcada diferencia de edad, señalando que esa asimetría física e intelectual anuló cualquier posibilidad de resistencia por parte de la víctima.

Asimismo, se ponderó la extensión temporal y la reiteración de las agresiones a lo largo de ocho años, lo que representó una afectación grave y prolongada a la integridad y libertad sexual de la menor.

El juez tuvo en cuenta también la extensión del daño psicológico respaldado por los informes de las profesionales intervinientes, quienes dieron cuenta del severo impacto en la salud mental y el desarrollo adolescente de la joven.