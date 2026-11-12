Vecinos en alerta por otra pelea de trapitos en la puerta del Correo Argentino

Vecinos del centro de la ciudad se quejaron por una nueva pelea de trapitos ocurrida anoche en la puerta del Correo Argentino donde hubo corridas y debieron intervenir varios patrulleros.

El incidente ocurrió en las puertas del tradicional edificio donde este grupo suele juntarse a consumir bebidas alcohólicas y según testigos se golpearon con palos y piedras.

"Estamos cansados de que siempre ocurra lo mismo en nuestra cuadra. Todas las semanas hay peleas y nos resulta muy inseguro salir a la calle", contó Marta, quien reside en uno de los edificios cercanos al correo.

Según el testimonio, de la gresca participaron hombres y mujeres que se encontraban visiblemente alcoholizados y hubo corridas y la intervención de al menos cuatro patrullas de la Policía Bonaerense.

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A principios de año, vecinos y comerciantes hicieron pública su preocupación por personas que se alcoholizaban en el mismo lugar e increpaban a la gente, incluso en esa oportunidad, dos jóvenes atacaron con un cuchillo a un tercero porque no les convidaba cerveza.

Los vecinos aseguran que en horas de la tarde se empieza a juntar un grupo de personas en los lugares aledaños al Correo Argentino y que se producen disturbios de distinto tipo:

"Sí, esto es así, te diría que después de las dos o tres de la tarde empieza a aparecer un grupo que se junta a tomar alcohol e increpa a la gente, algunos son los que venden medias y que todos conocen acá en el sector", indicó uno de los comerciantes.de la zona

"A mí me rompieron el vidrio principal de mi local y a un vecino acá a la vuelta le pasó lo mismo. Esto no es de ahora, hace años que viene pasando, pero ahora ha empeorado y la verdad que estamos cansados de la situación. Imaginate que tengo que poner un millón de pesos para arreglar lo que me rompieron", enfatizó.