Tormentas y vientos fuertes: emiten un doble alerta amarillo para este jueves en Bahía Blanca y la región

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un doble alerta amarillo -por tormentas y vientos fuertes- para la tarde y noche de este jueves en Bahía Blanca y buena parte del sudoeste bonaerense.

La advertencia climática abarca, además de nuestra ciudad, a los distritos de Coronel Rosales, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Villarino, Puan, Saavedra, Tornquist y Patagones.

"El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual", indicó el organismo.

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Además, el SMN agregó que "el área será afectada por vientos del sector este, con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".

Por su parte, el servicio de Satelmet anticipa para este jueves una tarde cálida e inestable en Bahía, con precipitaciones y ráfagas en aumento, seguida de una noche ventosa con más precipitaciones.

Como es habitual en estos casos, se recomienda a los habitantes del sector afectado que, durante la vigencia de ambos alertas, eviten salir, retiren o aseguren objetos que puedan ser arrastrados por el viento, cierren y se alejen de puertas y ventanas, no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.