El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 12 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 30 en Bahía Blanca.

Por la mañana, el tiempo pasará de templado a cálido, con viento leve del noreste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo estará cálido, tornándose inestable con precipitaciones, y ráfagas de viento en aumento del este y sudeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La noche, en tanto, se presentará ventosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 14 grados.