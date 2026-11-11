El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 12 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este jueves 12 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 20 grados y una máxima de 30 en Bahía Blanca.
Por la mañana, el tiempo pasará de templado a cálido, con viento leve del noreste y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo estará cálido, tornándose inestable con precipitaciones, y ráfagas de viento en aumento del este y sudeste. El índice UV se prevé alto y la visibilidad continuará buena.
La noche, en tanto, se presentará ventosa con precipitaciones, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 14 grados.