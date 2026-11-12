Bahía Exotics presenta su segunda edición

La ciudad vivirá la segunda edición de Bahía Exotics, el evento de exposición de motos y autos más importante de los últimos tiempos, con participación de más de 50 coches y 30 motos.

Este se desarrollará el domingo 15 de noviembre en el ex Paseo del Sol, de 12 a 20 horas con una entrada cuyo valor fue fijado en los 7900 pesos. Lo recaudado será donado a dos comedores de la ciudad y servirá también para la compra de alimentos no perecederos.

Thiago Munafó, creador de Bahía Exotics, dijo que se espera por la exposición más importante que haya vivido la ciudad, con 50 automóviles y 30 motos de diferentes lugares y contará con la participación de un Supra Mk4, entre otros autos originales y modificados:

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"La idea partió del evento original que es el San Isidro y tratamos de replicarlo en la ciudad, esta es la segunda edición que realizamos y en esta oportunidad podremos hacerlo en este lugar que es de mejor acceso para todos y donde podrán ver y disfrutar de autos realmente increíbles que entran en la categoría de exóticos por su número en el país y por la particularidades de su armado", indicó Thiago.

Se podrán ver autos muy llamativos como el Supra Mk4 que viene de Chile, un vehículo que originalmente es de 200 caballos y que los dueños lo han llevado a unos 600, además habrá originales de todo tipo y se espera una convocatoria importante de los amantes de los fierros.

Ricardo Gómez, quien se encarga de la parte organizativa, indicó que se espera el arribo de autos muy difíciles de ver en las calles de cualquier lugar y además se podrán escuchar sus motores: "La idea es que vengan a pasar un lindo domingo en familia, porque es un evento pensado para ellos, más allá de todos los autos raros y clásicos, es para que vengan a pasar un día lindo entre autos increíbles. Vamos a tener, un lugar abierto, con comidas y bebidas, después va a haber un food truck de Big Six, así que la idea es que vengan a disfrutar de un evento único en la ciudad".

Este tendrá un fin solidario, ya que parte de lo recaudado será donado a dos comedores de Villa Caracol y además, se comprarán alimentos no perecederos que serán entregados a estas dos entidades:

Desde la organización refirieron que quieren establecer esta exposición como la referencia de la zona y realizarla una vez al año: "Los autos y las motos estarán expuestas en el playón del lugar con espacio para que la gente pueda ir circulando y viendo las diferentes máquinas, consumir en los food trucks y tomar algún refresco acá en el paseo. Queremos que esto se vuelva algo fijo y es una enorme posibilidad para los amantes de las máquinas de acercarse y tomar contacto directo con estos vehículos que son rarezas y únicos", cerró Ricardo.

Maximiliano Gorg anfitrión de la conferencia dijo que el fin solidario y las características de la exposición lo hacen algo llamativo y muy valioso para Bahía Blanca y la zona: "Hace unos meses se presentaron la gente de Bahía Exotics acá en Bahía por primera vez y nos consultaron por la posibilidad de que el Paseo acompañe este evento y la verdad que me pareció una idea extraordinaria y vamos a hacer lo posible para acompañarlos. Hemos cedido el espacio para un evento extraordinario y nos pone muy contentos colaborar con esto. Ojalá quede como parte del calendario anual de la ciudad para que podamos disfrutarlo", finalizó

Las entradas pueden adquirirse en el propio lugar el día domingo o directamente por Instagram de Bahía Exotics.