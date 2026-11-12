Absolvieron a un hombre que estaba acusado de intervenir en un asalto

La justicia bahiense absolvió este mediodía a un hombre que estaba acusado de intervenir en el asalto ocurrido hace tres años en el frigorífico INCOB.

La jueza del Tribunal en lo Criminal Nº 2, Mercedes Rico, determinó que durante el debate no se logró probar que Silvio Gabriel Bonomo haya tomado parte del hecho ocurrido el 13 de mayo de 2023, poco antes de las 3, en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 693,5 de la ruta 3 sur.

Allí ingresó un grupo de personas que redujo a dos sereno y abrió dos cajas fuertes, apoderándose de algo más de cuatro millones de pesos, 5.400 dólares, cheques, un teléfono celular y documentación, entre otras cosas.

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Al momento de los alegatos el fiscal Diego Conti había reclamado una pena de 6 años de cárcel para el imputado, mientras que el defensor Sergio Giraudo pidió su absolución.

"A partir de las pruebas recibidas en el juicio, y de lo que surge de las constancias incorporadas por su lectura, debo decir que subsisten dudas insuperables en torno a la cuestión bajo análisis, y que me impiden arribar al estado de certeza necesario para un veredicto condenatorio", señaló la magistrada en el fallo.

Durante el juicio Bonomo dijo que era inocente y que no conocía a las otras personas que fueron detenidas y condenadas en el marco de la causa.

"Yo no tengo nada que ver. No conozco a los que entraron, no sé quiénes son, no sé por qué me metieron en este problema", indicó.

La doctora Rico analizó los testimonios y las pruebas, señalando, por ejemplo, que "los reconocimientos efectuados de ninguna manera ofrecen la seguridad necesaria para tener por acreditada la participación".

Agregó también que en los allanamientos realizados en dos viviendas vinculadas al procesado no se hallaron elementos que lo relacionen con el atraco.

"No desconozco que los elementos señalados por la acusación pudieron despertar sospechas y justificar que oportunamente se investigara a Bonomo. Sin embargo, una sospecha, aún razonable, no alcanza para dictar una condena", resumió la jueza.