Detuvieron a tres personas luego de controles en pensiones de calle Soler y Lavalle

Tres detenidos fue el saldo de un amplio operativo de control e identificación llevado a cabo por la policía en el sector de pensiones y hospedajes ubicado en las calles Soler y Lavalle.

El procedimiento se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos del sector. En primer lugar, en el inmueble de la calle Soler 646, los efectivos procedieron a la detención de Rodrigo Manuel Vargas, de 42 años, quien contaba con una orden de captura activa solicitada por la Justicia Federal por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Paralelamente, en la pensión ubicada en Soler 641, el personal policial interceptó a otros dos jóvenes que también registraban pedidos de captura de diferentes tribunales. Se trata de Matías Rubén Spinelli, de 18 años, quien poseía un paradero activo por un delito de robo requerido por el Juzgado de Garantías N° 4 de Bahía Blanca, y de Matías Ezequiel Díaz Inacovich, de 20 años, sobre quien pesaba un pedido de la UFIJ N° 3 de Necochea en el marco de una causa por amenazas agravadas.

Las medidas responden tanto al objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos o contravenciones en la zona como a los reiterados reclamos y solicitudes realizados por los vecinos.