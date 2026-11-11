Inflación: el INDEC dará a conocer el dato de octubre y crece la expectativa por una cifra inferior al 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 12 de noviembre el índice de inflación correspondiente a octubre. Las proyecciones de las consultoras privadas anticipan que el costo de vida se habría mantenido por debajo o en torno al 2%, con estimaciones que van del 1,8% al 2,1%.

El dato oficial se difundirá a las 16 y permitirá determinar si los precios retomaron el camino de desaceleración que espera el Gobierno o si, por el contrario, se mantiene la tendencia de subas intercaladas que se observa desde julio.

Según las estimaciones relevadas, octubre habría registrado una leve desaceleración respecto de septiembre, cuando el IPC fue del 1,9%.

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El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central sobre la base de pronósticos privados, estimó que la inflación de octubre habría sido del 1,8%. Además, proyectó que la variación interanual alcanzaría el 30,4% hacia el cierre del año.

Entre las consultoras, Fundación Libertad y Progreso también calculó un incremento del 1,8%. De confirmarse, la inflación acumulada durante 2026 llegaría al 25,9%, mientras que la interanual se ubicaría en el 32,7%.

En la misma línea, Equilibra estimó un IPC del 1,8%, con una inflación núcleo del 1,6%. Según su análisis, los precios estacionales lideraron las subas por segundo mes consecutivo, con un avance del 2,7%, impulsados principalmente por las verduras, que aumentaron un 5,4%.

Por su parte, C&T Asesores Económicos calculó una inflación del 1,9%, influida por el comportamiento de los productos estacionales. La inflación núcleo, en tanto, mostró una leve reducción y se ubicó en el 1,8%.

Analytica proyectó un incremento del 2%, lo que representaría una pequeña aceleración respecto del 1,9% de septiembre. En este caso, la principal presión sobre el índice habría provenido del rubro alimentos y bebidas.

La estimación más elevada correspondió a EcoGo, que calculó una suba del 2,1%. Según la consultora, la aceleración estuvo vinculada principalmente con los precios regulados, que avanzaron un 3,1%, y los estacionales, que registraron un incremento del 3,7%.

El antecedente de la Ciudad de Buenos Aires

Como referencia para el indicador nacional, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en el 1,9% durante octubre, dos décimas por encima de agosto y una décima más que en septiembre.

De esta manera, el índice porteño acumuló dos meses consecutivos de aceleración, aunque se mantuvo por debajo del 2%.

Hasta septiembre, la variación mensual del IPC nacional fue la siguiente:

-Enero: 2,9%.

-Febrero: 2,9%.

-Marzo: 3,4%.

-Abril: 2,6%.

-Mayo: 2,1%.

-Junio: 1,9%.

-Julio: 2,1%.

-Agosto: 1,7%.

-Septiembre: 1,9%.

El dato que difundirá el INDEC permitirá establecer si octubre interrumpió la tendencia de aceleración registrada en septiembre y cómo continúa evolucionando el costo de vida en el país. (Fuente: NA).