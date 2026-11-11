Dólar: un leve retroceso tras el fin de semana extra largo por la visita del Papa
Por el Día de los Veteranos en los Estados Unidos, las operaciones locales quedaron restringidas.
El dólar cerró a la baja este miércoles tras el feriado extra largo por la visita del papa León XIV.
La atención de los inversores está puesta en la reacción del tipo de cambio oficial y de los dólares financieros.
La reapertura llega tras varias jornadas sin actividad en el mercado cambiario y en medio de un escenario de volatilidad internacional, con presión sobre los activos argentinos.
El dólar en el segmento mayorista descendió $1,5 (-0,1%), a los $1.444.
Dentro del plazo a un día (T+1), avanzó a los $1.446.
Pese a la caída, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy en $1.965,55) se expandió al 27,3%.
El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s426,8 millones.
El feriado en EEUU por el Día de los Veteranos restringe operaciones locales a aquellas que las entidades financieras realicen contra cuentas propias en dólares abiertas en Banco Central (BCRA), así como las que se liquidan a partir de mañana.
Los contratos de dólar futuro operaron con bajas de hasta 0,4% en los tramos de 2026.
Para el mercado, el dólar mayorista se ubicará a $1.563,5 para fines de noviembre y lo hará a $1.593 para el cierre de diciembre.
En total se transaccionaron unos US$ 674 millones.
A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete se sostuvo a $1.570 para la venta.
De esta forma, el dólar tarjeta cerró en los $2.041,0.
En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.572,92 para la venta.
El dólar blue se ubicó a $1.565 para la venta y se mantuvo como la alternativa más barata frente a los financieros.
El dólar MEP cae 0,8% a los $1.571,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) sube 0,4% a $1.663,77. (NA)