Dólar: un leve retroceso tras el fin de semana extra largo por la visita del Papa

El dólar cerró a la baja este miércoles tras el feriado extra largo por la visita del papa León XIV.

La atención de los inversores está puesta en la reacción del tipo de cambio oficial y de los dólares financieros.

La reapertura llega tras varias jornadas sin actividad en el mercado cambiario y en medio de un escenario de volatilidad internacional, con presión sobre los activos argentinos.

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El dólar en el segmento mayorista descendió $1,5 (-0,1%), a los $1.444.

Dentro del plazo a un día (T+1), avanzó a los $1.446.

Pese a la caída, la distancia con el techo de la banda cambiaria (hoy en $1.965,55) se expandió al 27,3%.

El volumen operado en el segmento de contado superó los u$s426,8 millones.

El feriado en EEUU por el Día de los Veteranos restringe operaciones locales a aquellas que las entidades financieras realicen contra cuentas propias en dólares abiertas en Banco Central (BCRA), así como las que se liquidan a partir de mañana.

Los contratos de dólar futuro operaron con bajas de hasta 0,4% en los tramos de 2026.

Para el mercado, el dólar mayorista se ubicará a $1.563,5 para fines de noviembre y lo hará a $1.593 para el cierre de diciembre.

En total se transaccionaron unos US$ 674 millones.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA), el billete se sostuvo a $1.570 para la venta.

De esta forma, el dólar tarjeta cerró en los $2.041,0.

En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio oficial promedió los $1.572,92 para la venta.

El dólar blue se ubicó a $1.565 para la venta y se mantuvo como la alternativa más barata frente a los financieros.

El dólar MEP cae 0,8% a los $1.571,84, mientras que el contado con liquidación (CCL) sube 0,4% a $1.663,77. (NA)