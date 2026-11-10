Argenplás 2026: balance positivo de Dow tras cuatro jornadas de diálogo técnico y soluciones para la industria

Dow -compañía multinacional líder en ciencia de materiales con 69 años de presencia en el país- concluyó con éxito su participación en la 20ª exposición internacional Argenplás 2026, celebrada en La Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bajo el lema “Generación que transforma: El poder de innovar juntos”, la empresa desplegó un espacio de más de 100 m² que recibió a más de 1.2000 profesionales, transformadores y especialistas interesados en las últimas tecnologías orientadas a la circularidad, la reducción del uso de materiales y la optimización de procesos.

El balance del encuentro reflejó la relevancia de la articulación técnica para acelerar el desarrollo de la industria. “Argenplás volvió a confirmar que las transformaciones que el mercado exige se concretan trabajando codo a codo a lo largo de toda la cadena productiva. Durante estos cuatro días pudimos conectar con clientes y aliados estratégicos para demostrar que la ciencia de materiales es una palanca indispensable para resolver desafíos de la economía real: logramos empaques más livianos y resistentes, incorporamos resinas recicladas preservando la funcionalidad técnica y aportamos eficiencia a las fábricas. Nos enorgullece comprobar que la innovación en Argentina tiene un impacto tangible en la competitividad de todo el Cono Sur”, destacó Santiago Bacigalupo, Director Comercial para Plásticos de la Región Sur de Dow en América Latina.

Uno de los hitos centrales de la agenda de Dow fue el desarrollo de su seminario técnico especializado “El poder de innovar juntos”, encabezado por el equipo de Desarrollo Técnico (TS&D). Durante el encuentro, se presentaron casos concretos bajo el principio de lograr un mayor desempeño con un film más delgado. Entre ellos, se exhibió una solución para películas plásticas termocontraíbles que redujo el espesor de 65 a 55 micrones, permitiendo disminuir un 18% el peso por empaque y producir un 22% más de paquetes con el mismo volumen de materia prima. Asimismo, se abordaron tecnologías avanzadas de sellado que minimizan mermas y derrames en alimentos, y resinas que aumentan entre un 5% y un 10% la productividad en películas industriales de gran porte, como los silobolsas para el agro.

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Leticia Jensen, VP comercial del negocio de Empaques & Plásticos de Especialidad para América Latina, comentó: "Argenplás 2026 fue un gran éxito para Dow. Una excelente oportunidad para conectar y fortalacer relaciones con clientes, dueños de marca y asociaciones. Fueron días de excelentes conversaciones, intercambio de ideas acerca de proyectos de crecimiento conjunto, que refuerzan nuestra convicción sobre el potencial de la industria de plásticos en Argentina. Nos vamos con mucha energía y reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con Argentina y con el desarrollo de una industria cada vez más innovadora, competitiva y sustentable".

En materia de sustentabilidad, el equipo técnico remarcó que la incorporación de plástico reciclado posconsumo (PCR) pasó de ser una aspiración ambiental a una necesidad directa del negocio frente a las demandas de los consumidores y las normativas vigentes. En esa línea, se presentaron casos de éxito formulados con la familia de resinas REVOLOOP™, que alcanza hasta un 30% de PCR neto conservando rigidez y la resistencia mecánica del empaque. A su vez, se destacó el lanzamiento del polietileno de alta densidad bimodal HDPE 36553L, producido localmente en el complejo petroquímico de Bahía Blanca. Esta resina virgen de avanzada arquitectura molecular actúa como un facilitador para poder incrementar la incorporación de PCR en los envases, compensando la pérdida de propiedades mecánicas habituales del reciclado y permitiendo fabricar bidones y envases rígidos para químicos o productos de limpieza con alto contenido recuperado y máxima resistencia a caídas o fisuras.

Por otro lado, en el marco de la conferencia “Ecoplas en Acción” -el congreso anual de la asociación civil especializada en plásticos y ambiente-, Juan Beltramo (Gerente de Marketing) e Iván Marcó (Gerente de Sustentabilidad de Dow) encabezaron la presentación “Performance y Circularidad: innovando para el futuro de los plásticos”. Durante el encuentro, los referentes expusieron la hoja de ruta estratégica de Dow orientada a transformar residuos plásticos en recursos de alto valor técnico y avanzar hacia la neutralidad de carbono para 2050 mediante la reducción de emisiones y la tecnología de análisis de huella ambiental. Asimismo, exhibieron casos concretos de articulación con toda la cadena de valor: desde el diseño para el reciclaje (Design for Recyclability) para migrar hacia envases monomateriales 100% reciclables en alimentos, hasta la exitosa incorporación de entre un 20% y un 30% de resinas recicladas posconsumo (PCR) de la familia REVOLOOP™ en envases secundarios y flexibles de consumo masivo en el mercado local.

“Avanzar hacia una verdadera economía circular exige que la sustentabilidad y el desempeño técnico vayan de la mano: el envase debe mantener intacta su capacidad de proteger el producto, ser eficiente en costos y garantizar procesabilidad en planta. No existe una solución única para toda la industria; por eso apostamos a un portafolio diverso que combina el rediseño hacia estructuras diseñadas para ser recicladas con resinas que permiten reincorporar plástico reciclado posconsumo a escala real. La articulación multisectorial que impulsamos junto a Ecoplas demuestra que, cuando alineamos ciencia de materiales, convertidores y marcas líderes, la circularidad pasa de ser un objetivo a una realidad tangible en las góndolas argentinas”, afirmó Marcó.

Con su propuesta integral en Argenplás, Dow ratificó que la sustentabilidad y la competitividad avanzan de forma conjunta: la búsqueda de una menor huella de carbono inicia en los procesos productivos petroquímicos y se consolida con envases diseñados para ser reciclados y reincorporados eficientemente al ciclo económico.