Porcinos: ¿cómo el sector pasó a liderar la transformación del consumo de carnes en el país?

El cerdo, acto clave en la diversificación de las proteínas animales. / Fotos: Archivo La Nueva.

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

La producción porcina argentina atraviesa un momento de expansión que no hace sino mostrar —en cifras— la ratificación de su crecimiento: suba del 13,4 % en la producción y un consumo interno que supera el 9,3 % durante el primer semestre de 2026 (versus el mismo período de 2025).

El consumo por habitante por año ya ronda los 20 kilos por habitante por año, cuando la referencia reciente indica que en 2020 era de alrededor de 14 kha y, hace una década, de 12 kha.

Todo esto se produce en un contexto en el cual las carnes con las cuales compite están amesetadas (la aviar en 48 kha) o en caída (la vacuna en 49 kha).

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Es decir, la producción y la faena porcinas volvieron a crecer, el consumo interno continúa ganando participación frente a otras carnes y las exportaciones mostraron un salto que, aunque aún parte de una base pequeña, comienza a modificar la ecuación del negocio.

Pero el tema va más allá.

“La llegada de capitales internacionales aporta una señal estratégica que trasciende el monto de la inversión: la Argentina empieza a consolidarse en la escena internacional como una plataforma productiva y exportadora de carne porcina”, sostuvo el Méd. Vet. Jorge Brunori en 3tres3.

Durante el primer semestre de 2026, la producción aumentó un 13,4 % interanual, alcanzando las 435.600 toneladas (t), mientras que la faena creció un 11,6 %, para ubicarse en 4.542.000 cabezas.

Méd. Vet. Jorge Brunori, consultor del sector porcino.

El cambio más relevante de la actividad está ocurriendo del lado del consumidor.

Durante el primer semestre de este año, el consumo per cápita creció un 9,3 % interanual, alcanzando los 19,9 kilos por habitante por año (considerado como un promedio móvil).

En el mismo período, la carne vacuna retrocedió un 7,7 % y la aviar aumentó un 0,6 %.

“Existe un factor económico determinante: la carne de cerdo se ha posicionado como una alternativa proteica altamente competitiva frente a las ofertas vacuna y aviar. Este ajuste en los hábitos de compra ha permitido a los hogares mantener el consumo total de proteína animal en los niveles promedio de los últimos cinco años”, agregó Brunori, quien también es magister en salud y producción porcina.

También dijo que el crecimiento del consumo interno ya no responde únicamente al encarecimiento de la carne vacuna.

“Desde hace varios años se observa un proceso de incorporación estructural de la carne de cerdo en la dieta nacional, lo cual trasciende la coyuntura de precios", dijo.

“Este cambio sociocultural consolidó un nuevo escenario: la participación del consumo de carnes en la Argentina ya no es mayoritariamente bovina, sino que las carnes aviar y porcina representan en conjunto la mayor proporción de la ingesta proteica”, manifestó.

El desafío de la producción

La eficiencia productiva es cada vez más determinante para la rentabilidad de las granjas.

“El sector avanza hacia sistemas de mayor escala, con mejoras en los índices reproductivos, mayor conversión alimenticia, avances genéticos y una mayor integración entre la producción primaria y la industria procesadora”, dijo.

El incremento en el peso promedio de faena —que en el primer semestre alcanzó los 121 kilos por cabeza, el nivel más alto de los últimos cinco años para dicho período— refleja esta evolución técnica.

“No obstante, estos datos contienen una advertencia: ante una oferta en continuo crecimiento, depender de un solo mercado para absorber los volúmenes producidos genera riesgos de saturación”, añadió.

Aunque el consumo interno aún tiene margen de crecimiento, es imprescindible consolidar el canal exportador.

“Esto es, el gran desafío de los próximos años no será únicamente producir más, sino diversificar los destinos comerciales de esa producción”, aseguró Brunori.

Las exportaciones

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones del sector porcino crecieron un 88 % interanual, superando las 9.000 toneladas.

De mantenerse esta dinámica, el año podría cerrar por encima de las 20.000 toneladas exportadas, lo que constituiría una señal muy favorable para la cadena.

“Aunque el volumen exportado aún es modesto (representa el 2,1 % de la producción nacional), allí reside la verdadera oportunidad”, sostuvo.

“La Argentina requiere transformar una porción creciente de su producción en envíos de mayor valor agregado, posicionando cortes primarios, chacinados y subproductos que, actualmente, tienen una valorización limitada en el mercado local”, indicó.

Importaciones, la amenaza

En los primeros seis meses del corriente año se importaron 31.260 toneladas de carne porcina, lo que representó un leve incremento interanual del 0,3 %.

El volumen importado equivale al 6,8 % del consumo aparente.

“A pesar del déficit comercial, el crecimiento sostenido en los volúmenes exportados proyecta un esquema comercial más equilibrado en el mediano plazo”, señaló.

Asimismo, dijo que la cadena porcina madura requiere sustentarse en tres pilares: consumo interno sólido, canal de exportación activo y valorización integral de subproductos.

El escenario internacional

Según Brunori, el contexto global ofrece oportunidades para el sector. Por ejemplo: regiones de Europa y de China enfrentan altos costos de producción, restricciones normativas y desafíos sanitarios que limitan su expansión, permitiendo que el continente americano tome mayor protagonismo en el comercio mundial.

“La Argentina cuenta con ventajas estructurales clave: disponibilidad de maíz, soja, agua, tierras aptas y un mercado doméstico maduro con un consumo cercano a los 20 kilos por habitante por año”, explicó.

"El cuello de botella actual se encuentra en la escala y en la necesidad de consolidar esquemas asociativos e inversiones de capital", expresó Brunori.

También que la llegada de inversiones internacionales anticipa una tendencia hacia una mayor integración vertical, escalabilidad de las granjas, ampliación de la capacidad instalada en plantas frigoríficas y una vocación exportadora más marcada.

El principal riesgo es que la producción crezca a un ritmo mayor que la apertura de mercados externos.

“Si la oferta aumenta sin canales de exportación fluidos, el excedente presionará hacia la baja los precios en el mercado interno. Por ello, la política sectorial debe enfocar sus esfuerzos en incrementar la producción de la mano de un mayor acceso a mercados internacionales y el agregado de valor en origen”, aseveró el analista.

Inversión estratégica

Uno de los hitos empresariales del año en el sector fue la llegada a nuestro país del grupo español Vall Companys. Lo hizo mediante una alianza con el Grupo Pacuca por 14 millones de euros.

La operación abarca el ecosistema productivo de Pacuca, que incluye unas 7.000 madres, alrededor de 85.000 animales en engorde, planta de faena y desposte (capacidad de hasta 2.000 cabezas por día), generación de bioenergía y la marca comercial Cabaña Argentina. El aspecto más determinante de este desembarco es el perfil del inversor y el know-how que aporta.

“La decisión de un actor global de asociarse en el país confirma que la Argentina es percibida como una plataforma eficiente para la producción de carne porcina a costos competitivos con proyección internacional", explicó.

“Más allá del aporte de capital, la incorporación de un grupo con presencia global aporta transferencia tecnológica, optimización de procesos, estándares internacionales de calidad y acceso directo a redes comerciales externas”, concluyó Brunori.

Las cifras que explican el fenómeno

Entre los años 2020 y 2025, la estructura del consumo de proteínas animales en la Argentina registró una transformación significativa, impulsada de manera sobresaliente por el vertiginoso avance de la carne porcina.

En términos globales, el consumo acumulado de las tres principales carnes (bovina, aviar y porcina) pasó de 111,81 unidades en 2020 a 116,49 unidades en 2025, lo que representa un crecimiento total del +4,2 % en el período. El gran salto lo dio el sector porcino: crecimiento ininterrumpido del +31,7 %. La carne porcina se consolidó como el motor de expansión del mercado cárnico argentino al sostener un incremento constante durante todo el quinquenio:

—En 2020, el consumo de carne porcina se ubicaba en 14,34 unidades.

—Durante los años siguientes mantuvo un ascenso continuo: 15,86 unidades en 2021, 16,80 unidades en 2022 y 16,82 unidades en 2023.

—El crecimiento se aceleró hacia el final del período, alcanzando 17,42 unidades en 2024 y culminando en 18,89 unidades en 2025.

—Este comportamiento refleja un incremento acumulado récord del +31,7 %, convirtiéndose en la categoría de mayor dinamismo dentro del espectro de proteínas animales analizado.

Carne bovina: con oscilaciones y un saldo neto levemente negativo. A pesar de conservar el mayor volumen absoluto dentro de la dieta proteica, la carne bovina experimentó altibajos en su trayectoria y cerró el quinquenio con una moderada caída. Inició el período en 2020 con 50,68 unidades, retrocediendo a 49,40 unidades en 2021.

En 2022 repuntó a 50,98 unidades y tocó su pico máximo en 2023 con 52,72 unidades. Posteriormente sufrió una importante contracción en 2024 descendiendo a 48,49 unidades, para cerrar 2025 en 49,92 unidades. Con estas fluctuaciones, la carne bovina cerró el período 2020-2025 con una variación negativa del -1,5%.

Carne aviar: una estabilidad con impulso al cierre del período. El sector mostró un patrón de marcada estabilidad durante la mayor parte de la serie, complementado por un incremento hacia el final. En 2020, el consumo aviar se situó en 46,79 unidades. Entre 2021 y 2024, los valores se mantuvieron en un rango extremadamente estrecho (46,32 en 2021; 46,35 en 2022; 46,46 en 2023 y 46,25 en 2024). En 2025, la categoría registró un repunte destacado alcanzando 47,68 unidades.