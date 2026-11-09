El Banco Central de Paraguay pidió ayuda a la Argentina para rastrear posibles fondos de Ueno Bank

El Banco Central de Paraguay pidió ayuda a la Argentina para rastrear posibles bienes y fondos desviados en el escándalo del Ueno Bank que provocó la destitución del presidente Santiago Peña. Además, amplió la devolución de depósitos de esa colapsada entidad bancaria. La información surge de una comunicación oficial compartida por el Ministerio Público Fiscal de Paraguay.

La fiscalía señaló que “se trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas”, de la caída de Ueno Bank que afectó a unos tres millones de ahorristas, la mitad de la población de Paraguay.

“Para ello se mantiene contacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ofreció su colaboración”, señaló el ministerio público en un comunicado.

El domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llamó al presidente Pedro Alliana para felicitarlo por su asunción y reafirmar el respaldo de Washington a Paraguay, según informó el mandatario.

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Mientras tanto, el Banco Central, que intervino Ueno Bank el 3 de noviembre por problemas de solvencia, incorporó este lunes nuevos grupos de ahorristas al programa para restituir los depósitos.

Desde el jueves, cerca de 1,2 millones de personas recuperaron un total de 168 millones de dólares, según datos del Banco Central.

Este lunes comenzaron a recibir anticipos de hasta 20.000 dólares clientes con depósitos superiores a ese monto y también aquellos que mantienen deudas con el banco, a quienes se les descuentan las cuotas vencidas.

Sin embargo, el fondo de garantías no cubre reintegros mayores a los 36.000 dólares por cuenta, lo que genera incertidumbre respecto al destino de fondos públicos que se encontraban en Ueno, como los del Instituto de Previsión Social, que gestiona jubilaciones.

En esos casos, la recuperación de bienes desviados puede ser crucial para restituir los depósitos.

El lunes, el Senado aprobó por unanimidad el nombramiento de Jorge Schreiner como nuevo presidente del Banco Central. En paralelo, Alliana comenzó una reorganización de su gabinete, tres días después de asumir el poder en reemplazo de Peña.

El mandatario también anunció alivios tributarios para los afectados por la caída de Ueno.

Además, cientos de trabajadores y docentes se movilizaron este lunes en Asunción para exigir garantías sobre los fondos públicos depositados en Ueno Bank.

Los manifestantes reclaman la recuperación de fondos jubilatorios y amenazan con mantener la paralización hasta obtener garantías del gobierno. La protesta, convocada por sindicatos de la educación, provocó la suspensión de clases en escuelas públicas. (TN)