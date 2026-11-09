Presidente de Paraguay ordena exonerar de multas y recargos a contribuyentes afectados por Ueno Bank

El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, informó que ordenó que los contribuyentes afectados por la situación de la disolución del Ueno bank no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema.

El anuncio lo realizó el propio mandatario, tras mantener una reunión con el director nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, en la sede del Palacio de Gobierno, ubicado en la capital Asunción.

De igual forma, Alliana anunció que instruyó al mismo funcionario, a facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de quienes operaban exclusivamente con dicho banco, cuyos fondos quedaron congelados tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) el 3 de noviembre.

“Ningún paraguayo debe pagar las consecuencias de un problema que no provocó”, expresó al respecto el mandatario que asumió el cargo el pasado viernes, a través de su cuenta oficial de la red social X.

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Según los datos del BCP, el disuelto banco en cuestión contaba con una amplia cartera de clientes privados de más de 2,9 millones de personas en todo el país. (NA)