Allanan la mansión del expresidente Santiago Peña en Paraguay y descubren una bóveda oculta

La Fiscalía de Paraguay confirmó oficialmente este domingo el allanamiento de una lujosa residencia del destituido expresidente Santiago Peña, ubicada en la ciudad de San Bernardino, donde los investigadores encontraron una bóveda oculta detrás de una pared falsa, según revelaron medios paraguayos.

El procedimiento fue confirmado mediante un comunicado publicado en la página oficial del Ministerio Público paraguayo, en el que se informó que los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore encabezaron el operativo en un inmueble situado en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera.

Bajo el título "Causa Ueno Bank: realizan allanamiento en inmueble del expresidente Santiago Peña en San Bernardino", la Fiscalía precisó que la diligencia se desarrolló en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas con la entidad bancaria.

El Ministerio Público señaló que el allanamiento forma parte de las actuaciones iniciadas después de la imputación de Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En su comunicación oficial, la institución explicó que el procedimiento tiene como finalidad avanzar con las diligencias previstas dentro de la investigación fiscal.

Si bien el comunicado confirma expresamente el allanamiento, no menciona el hallazgo de la bóveda, cuya existencia fue informada por los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora.

Según ABC Color, durante la inspección de la residencia se detectó una bóveda escondida detrás de una pared falsa, equipada con un sofisticado mecanismo de seguridad de origen israelí que incluiría un sistema de reconocimiento de iris.

El medio paraguayo difundió incluso material audiovisual relacionado con la construcción de la propiedad, en el que se observa el espacio destinado a la bóveda oculta.

Por su parte, el diario Última Hora también informó que durante el procedimiento se encontró una bóveda con un avanzado sistema de seguridad.

Hasta el momento no se informó oficialmente qué contiene el compartimiento ni si los investigadores consiguieron abrirlo.

Una mansión bajo investigación

La propiedad allanada está ubicada en una zona residencial de San Bernardino, localidad turística situada a unos 50 kilómetros de Asunción. El inmueble tiene aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados y está valuado en unos dos millones de dólares.

La residencia quedó bajo investigación por las operaciones crediticias utilizadas para financiar su construcción. De acuerdo con documentación citada por los diarios, Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024 por un monto superior a 3.500 millones de guaraníes (unos 560.000 USD)

Las cuotas mensuales previstas para esas operaciones ascendían a unos 239 millones de guaraníes, una cifra equivalente a varias veces el salario que percibía como presidente.

El allanamiento se produjo después de la destitución de Peña mediante juicio político y de su posterior detención, en medio de la crisis institucional y financiera provocada por el caso Ueno Bank.

La Fiscalía paraguaya mantiene abiertas actuaciones relacionadas con la administración de la entidad, la utilización de fondos públicos y las operaciones financieras bajo investigación.

El hallazgo de la bóveda incorpora ahora un nuevo elemento a las pesquisas sobre el patrimonio del exmandatario, aunque las autoridades todavía no informaron si su contenido tiene alguna vinculación con los presuntos delitos investigados. (NA)