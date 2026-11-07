Santiago Peña declara ante la Fiscalía de Paraguay tras su destitución y detención

El ex presidente paraguayo Santiago Peña declara este sábado ante la sede de la Fiscalía General del Estado en Asunción, apenas horas después de que se ejecutara una orden de detención en su contra.

Para su presentación ante los investigadores, Peña llegó a la sede fiscal a bordo de un auto oscuro y acompañado por una reducida escolta policial. El ex mandatario se dirigió a las oficinas judiciales para brindar su primera declaración indagatoria asistido por su abogado defensor, Ricardo Preda, quien adelantó públicamente el argumento central que el ahora ex jefe de Estado no es responsable directo de las colocaciones financieras.

En los alrededores del edificio fiscal se congregó un pequeño grupo de ciudadanos que aguardaba el arribo del exjefe de Estado. Por rigurosas razones de seguridad, las autoridades modificaron a último momento el lugar de la comparecencia, por lo que la declaración, que inicialmente iba a realizarse en la sede ordinaria de la UDEA, fue trasladada al edificio principal de la Fiscalía General del Estado, ubicado en el microcentro asunceno.

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La caída de Peña como mandatario se precipitó el viernes cuando el Senado de Paraguay aprobó por unanimidad su destitución a través de un juicio político, lo que lo despojó de los fueros constitucionales. Tras su remoción, la sucesión presidencial recayó en el hasta entonces vicepresidente, Pedro Alliana, quien juró de inmediato para completar el mandato hasta 2028. (N/A)