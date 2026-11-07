Donald Trump dice tener confianza en el secretario de Defensa, Pete Hegseth

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que mantiene su confianza en el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien enfrenta nuevas amenazas de destitución y un escrutinio bipartidista tras las elecciones de mitad de mandato, según informó CBS News.

En una entrevista para el programa 60 Minutos de la CBS, que se emitirá el domingo, Trump señaló que realizará cambios en su equipo después de que los republicanos perdieran ambas cámaras del Congreso en los comicios.

"Adoro a mi gabinete. Creo que son buenos", apuntó Trump. "Pero tal vez haga algunos cambios". Al ser consultado sobre si confía en Hegseth, Trump respondió: "Sí, confío".

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Las declaraciones de Trump se producen después de que la CNN informara el miércoles que muchos legisladores republicanos, alarmados por las derrotas del martes, comenzaron a culpar al secretario de Defensa por los resultados electorales.

Los republicanos manifestaron que incluso la Cámara de Representantes podría votar la próxima semana sobre la destitución de Hegseth.

Pocas horas después de la entrevista con CBS el viernes, Trump anunció a través de las redes sociales que Stephen Miller sustituirá a Susie Wiles como jefe de gabinete de la Casa Blanca a partir del lunes.

Esta decisión "se produjo después de que Trump expresara su furia ante la estrategia que llevó a los republicanos a perder, de manera contundente, sus mayorías tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado", indicaron fuentes cercanas al asunto citadas por CNN, que añadieron que Wiles figuraba entre las personas a quienes Trump responsabilizó por las derrotas republicanas.

Miller, que viene de ser subjefe de gabinete, es uno de los colaboradores más leales de Trump, es considerado como el artífice de las políticas de inmigración de línea dura y de las medidas de deportación implementadas durante la administración Trump.

Los medios estadounidenses consideran que la decisión de nombrar a Miller como jefe de gabinete refleja una reafirmación de su estilo de gobierno, especialmente en lo que respecta a su agenda migratoria de mano dura. (N/A)