Crisis en Paraguay: Santiago Peña quedó detenido en su casa

El saliente presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido por el escándalo de Ueno Bank que derivó en una histórica crisis política en el vecino país. Prestará declaración indagatoria mañana.

La diligencia corrió por cuenta de los agentes fiscales Christian Manuel Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Karina Benítez.

Los integrantes del equipo fiscal interviniente en las causas relacionadas con el caso Ueno Bank, ordenaron también la detención de Carlos Dagoberto Carvallo Spalding.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución Fiscal de Detención n.º 7, del 6 de noviembre de 2026, y su cumplimiento fue solicitado a la Comandancia de la Policía Nacional mediante la Nota n.º 97, de la misma fecha.

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Según la disposición fiscal, el expresidente de Paraguay deberá permanecer detenido en su domicilio hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público, en la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

En cuanto a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, se dispuso que permanezca detenido en la dependencia que determine la Comandancia de la Policía Nacional.

Asimismo, los agentes fiscales solicitaron que el resultado de las diligencias sea comunicado inmediatamente a la representación fiscal y que las personas detenidas sean puestas a disposición de la autoridad competente dentro del plazo legal, con observancia de sus derechos y garantías. (Del Plata)