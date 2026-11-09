El riesgo país argentino desciende a 911 puntos básicos y Wall Street sube con fuerza

Los mercados internacionales iniciaron la semana con un sesgo alcista generalizado. Los principales índices de Wall Street operan con subas superiores al 2% —con el S&P 500 ganando un 2% y el Nasdaq avanzando un 2,3%—, en una rueda donde los inversores relegan los temores geopolíticos y aguardan nuevos datos clave sobre inflación y ganancias corporativas.

En este contexto favorable para los activos emergentes, los bonos soberanos argentinos (Bonares y Globales) operaron con tendencia alcista.

Este desempeño permitió que el riesgo país de la Argentina —que la semana pasada había superado la barrera de los 900 puntos por primera vez desde octubre de 2025— descendiera 28 unidades, situándose en los 911 puntos básicos.

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Radiografía del desempeño financiero

Los papeles argentinos operaron con cifras mixtas en Wall Street. El retroceso del 5% en los precios internacionales del petróleo impactó en el sector energético, castigando a YPF (-2,4%) y Vista Energy (-1,0%).

En contrapartida, Mercado Libre rebotó un 1,9%, mientras que el Grupo Galicia se mantuvo prácticamente sin cambios (-0,2%).

La caída del crudo —con el barril cediendo en torno al 5% ante expectativas de distensión en Oriente Medio— y la expectativa en torno a los próximos datos de la Reserva Federal (Fed) aportaron calma a las tasas de los bonos del Tesoro de EE. UU., favoreciendo a la deuda de los países emergentes.

Informes de mercado remarcan que el frente financiero continúa asimilando el impacto político de las recientes elecciones de mitad de término en Estados Unidos y los comicios en Brasil, un escenario que añade exigencia de cara a la agenda económica.

Agencia NA