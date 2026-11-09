TGS adjudicó una obra para procesar líquidos del gas de Vaca Muerta y potenciar a Bahía

El desarrollo de Vaca Muerta comienza a incorporar nuevas etapas industriales para aprovechar al máximo los recursos extraídos de la formación neuquina.

En ese camino, Transportadora de Gas del Sur (TGS) adjudicó a la constructora SACDE la ejecución de una ampliación estratégica en su planta de Tratayén, destinada a transformar el acondicionamiento del gas natural en un proceso integral de tratamiento y separación de hidrocarburos líquidos.

La iniciativa representa un avance en la infraestructura necesaria para acompañar el crecimiento de la producción no convencional y agregar valor a los recursos de la Cuenca Neuquina.

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Además de preparar el gas para su transporte por los gasoductos, las nuevas instalaciones permitirán recuperar componentes que tienen demanda propia en la industria petroquímica y en los mercados energéticos.

El contrato fue adjudicado bajo la modalidad EPC, sigla que identifica un esquema que reúne la ingeniería, el suministro de materiales y equipamiento y la construcción de las instalaciones. El plazo previsto para completar los trabajos es de 36 meses.

La intervención comprende tanto las unidades centrales de procesamiento como el conjunto de instalaciones auxiliares y servicios necesarios para asegurar la operación del complejo.

Se trata de una obra de envergadura dentro de un programa de inversiones que busca desarrollar una cadena de valor más amplia alrededor del gas producido en Vaca Muerta.

Unidades para ampliar el procesamiento

El núcleo del proyecto consiste en la instalación de dos trenes de procesamiento de última generación.

Cada uno contará con una capacidad de tratamiento de 400 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, una infraestructura que permitirá incrementar de manera significativa el volumen que puede procesarse en Tratayén.

En conjunto, los dos módulos aportarán una capacidad nominal cercana a los 22,7 millones de metros cúbicos diarios.

La incorporación de estas unidades fortalecerá el papel de la planta como punto de recepción y tratamiento de la producción de la cuenca, en un contexto marcado por la expansión de la actividad hidrocarburífera y la necesidad de contar con instalaciones capaces de acompañar ese crecimiento.

La importancia de la obra no se limita a la cantidad de gas que podrá procesarse. También está vinculada con la composición de los hidrocarburos extraídos de las formaciones no convencionales, que contienen componentes aprovechables más allá del gas natural destinado al consumo.

Entre ellos se encuentran el etano, el propano y el butano, sustancias que pueden separarse de la corriente gaseosa mediante procesos industriales específicos. Una vez recuperados, estos productos pueden destinarse al fraccionamiento, la elaboración de insumos petroquímicos y otras aplicaciones industriales, además de su comercialización en distintos mercados.

La separación permite, de esta manera, obtener productos con valor comercial propio a partir de una misma corriente de hidrocarburos.

El resultado es una mayor diversificación de los recursos que pueden aprovecharse en origen y una oportunidad para ampliar los ingresos asociados con la producción de Vaca Muerta.

Un proyecto de U$S 3.000 millones

La ampliación de Tratayén no constituye una iniciativa aislada. Forma parte del Proyecto NGLs de TGS, un programa integral de infraestructura que contempla inversiones por U$S 3.000 millones y que busca conectar las áreas productivas de Neuquén con instalaciones de transporte, procesamiento y exportación.

El plan incluye tres componentes principales: la ampliación de la capacidad de procesamiento en Tratayén, la construcción de un poliducto de 577 kilómetros hacia el sur de la provincia de Buenos Aires y el desarrollo de un complejo de fraccionamiento con una terminal exportadora en las inmediaciones de Bahía Blanca.

La articulación de esas instalaciones permitirá integrar diferentes etapas de la cadena industrial. En primer lugar, el gas será recibido y procesado en Neuquén para separar los componentes líquidos. Luego, estos productos podrán transportarse mediante la nueva infraestructura hasta el complejo bonaerense, donde se prevé realizar su fraccionamiento y preparar su salida hacia los mercados internacionales.

El poliducto tendrá un papel central en ese esquema, ya que conectará la zona de producción con el polo industrial y portuario de Bahía Blanca.

La ciudad cuenta con una ubicación estratégica para las operaciones vinculadas con los hidrocarburos y dispone de infraestructura que puede contribuir al desarrollo de nuevas actividades industriales y exportadoras.

La terminal proyectada permitirá vincular la recuperación de líquidos en la cuenca con su procesamiento final y posterior comercialización. De esta manera, el programa apunta a desarrollar una cadena integrada que abarque desde el tratamiento inicial del gas hasta la colocación de los productos obtenidos en el mercado.

Bahía, en el tramo final

La participación de Bahía en este esquema adquiere relevancia por su función como centro de procesamiento, logística y salida exportadora.

La llegada de los líquidos recuperados en Tratayén permitirá incorporar una nueva actividad a la infraestructura energética de la región, en conexión con los recursos provenientes de Vaca Muerta.

El desarrollo también abre perspectivas para ampliar el aprovechamiento industrial de los hidrocarburos.

En lugar de concentrar el negocio únicamente en la producción y el transporte del gas natural, el proyecto propone recuperar y comercializar otros componentes presentes en la corriente extraída de los yacimientos.

Esa diversificación puede contribuir a fortalecer la relación entre la cuenca productiva y los centros industriales, además de generar nuevas oportunidades para el comercio exterior. La disponibilidad de productos líquidos separados y fraccionados permite atender diferentes segmentos de la demanda, tanto en el mercado interno como en el internacional.