La inflación de octubre: qué esperan las consultoras y el mercado antes del dato del INDEC

La inflación de octubre podría haber retomado la senda de la desaceleración mensual aunque habría permanecido cerca del 2%, tras el avance de septiembre que alejó al indicador del menor nivel en 14 meses (1,7% en agosto).

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer la medición oficial este jueves y el foco se centrará en si los precios siguen la senda alcista o si retoman la expectativa gubernamental de ubicarse por debajo del 2%.

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril, pero desde julio se vienen intercalando meses de aceleración con otros de ralentización en el ritmo del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En octubre se habría producido una leve desaceleración tras el avance de septiembre.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central sobre la base de las estimaciones privadas, previó que la inflación del décimo mes de 2026 habría sido del 1,8% y espera que la inflación interanual alcance el 30,4% a fin de año.

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Como referencia, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sirve como anticipo del dato nacional, subió al 1,9% en octubre, acelerándose levemente respecto de septiembre (1,8%) y sumando el segundo mes consecutivo en ascenso.

La Fundación Libertad y Progreso calculó la inflación de octubre en el 1,8%. Con este resultado, la inflación acumulada en el año alcanzaría el 25,9%, mientras que la variación interanual se ubicaría en el 32,7%.

Desde Equilibra calcularon que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió al 1,8% en el décimo mes del año, lo que implica un descenso de 0,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, y proyectaron una leve baja de la inflación núcleo al 1,6% (-0,1 puntos). También prevén un avance de la inflación subyacente al 1,9%.

Al explicar el resultado del mes, indicaron que “los precios estacionales liderarían por segundo mes consecutivo (+2,7%) impulsados por verduras (5,4%)” y agregaron que “los regulados subieron 1,8%, con transporte público (+3,3%) por encima del resto”.

La consultora Eco Go, por su parte, proyecta un avance en los precios minoristas de 2,1% para el mes. Al explicar el dato, indicó que “la aceleración del índice general respondió al comportamiento de los rubros regulados (3,1%) y estacionales (3,7%)”.

En sintonía con otros índices, la medición de C&T Asesores Económicos precisó que el IPC tuvo un alza del 1,9%, “influido por los productos estacionales, que subieron muy por encima del promedio”. La inflación núcleo se redujo levemente al 1,8%.

Por su parte, Analytica estima que la inflación nacional en octubre pasado fue del 2%, una leve aceleración respecto al 1,9% registrado en septiembre. La principal presión sobre el índice proviene del rubro de alimentos y bebidas. (NA)