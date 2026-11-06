El dólar en Bahía cerró la semana con estabilidad, mientras crece la expectativa por el riesgo país

El mercado cambiario de Bahía Blanca finalizó la semana con relativa estabilidad en las cotizaciones del dólar. Tanto el oficial como el blue se movieron en valores similares para la venta, en una jornada sin grandes diferencias entre ambos segmentos.

De acuerdo con los registros de InfoDólar, la divisa oficial promedio se ubicó en $1.529,29 para la compra y $1.571,25 para la venta.

Por su parte, el dólar blue en la ciudad cerró con valores de $1.543 para la compra y $1.571 para la venta.

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Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP alcanzó los $1.584,44, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.681,42. En tanto, el dólar tarjeta llegó a los $2.041.

En paralelo, el riesgo país argentino mostró una variación ascendente durante el cierre de la semana. El indicador EMBI, elaborado por J.P. Morgan, registró una suba del 1,41%, con un avance de 13 puntos respecto del cierre anterior.

El movimiento vuelve a colocar el comportamiento de los bonos argentinos y la percepción de los inversores en el centro de la escena financiera.

De cara a la próxima semana, la atención estará puesta en la evolución del mercado cambiario, el comportamiento de los activos argentinos y la trayectoria del riesgo país, variables que serán clave para seguir el pulso de la economía y las expectativas del mercado.