Economía sensible: volvió a aumentar la pobreza en el segundo trimestre de 2026

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que preocuparon a quienes siguen de cerca la pobreza en Argentina por el salto del deterioro socioeconómico en el país.

Durante el segundo trimestre de 2026, la pobreza escaló al 34,4% y la indigencia se ubicó en el 8%, superando no solo las marcas del trimestre anterior (30% y 7%), sino también los registros interanuales del mismo período de 2025 (31,4% y 6,9%).

Los resultados reflejan la suba de tres trimestres consecutivos y marcan un quiebre frente a la tendencia a la baja que había hasta mediados del año pasado.

En términos cuantitativos, en los últimos doce meses unos 800 mil argentinos cayeron en la pobreza, de los cuales casi 300 mil pasaron a formar parte de la indigencia extrema.

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Al hacer la proyección sobre los porcentajes de la población urbana relevada por la EPH, estimada en 30 millones de personas, los datos oficiales arrojan que más de 10 millones de ciudadanos argentinos viven en hogares urbanos pobres. Ninguno llega a cubrir la Canasta Básica Total (CBT).

Al extender la estimación sobre la totalidad de población del país -unos 46,7 millones de habitantes-, los sectores vulnerables alcanzan la cifra de 16 millones de personas, de las cuales 3,7 millones se encuentran en situación de indigencia, es decir que no tienen ingresos suficientes para la alimentación diaria. (C5N)