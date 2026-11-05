Por un pago al FMI, bajaron las reservas del Banco Central por debajo de los US$50.000 millones

Las reservas internacionales volvieron a retroceder y cerraron en US$49.642 millones, luego de que el Gobierno efectuara el pago de más de US$800 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), correspondiente al vencimiento del 1° de noviembre.

El desembolso al organismo multilateral se concretó en un momento de tensión para las cuentas en moneda extranjera del Tesoro.

Si bien el Gobierno consiguió un acuerdo técnico con el FMI por la tercera revisión del programa firmado en 2025, los fondos correspondientes a esa instancia todavía no están disponibles y podrían ingresar recién a principios de diciembre.

Según el calendario publicado por el organismo, la obligación de noviembre ascendía a US$876,7 millones. La Argentina tenía la posibilidad de realizar el pago durante todo el mes sin incurrir en un atraso financiero.

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El entendimiento alcanzado entre el equipo económico y el staff técnico del Fondo permitirá destrabar un desembolso cercano a los US$900 millones.

Sin embargo, el acuerdo todavía necesita la aprobación del Directorio Ejecutivo para que se concrete el giro de divisas a la Argentina.

“Se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre”, había anticipado el organismo que conduce Kristalina Georgieva en un comunicado.

De esta manera, los fondos llegarían antes del último vencimiento con el Fondo previsto para este año, por unos US$338 millones, que opera el 28 de diciembre. (TN)