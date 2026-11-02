El Gobierno enfrenta un pago de US$800 millones al FMI con liquidez justa en el Tesoro

El Gobierno debe afrontar este jueves un vencimiento de US$800 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el equipo económico debe definir el origen de los dólares para concretar el pago.

Aunque en el mercado financiero existe consenso sobre el cumplimiento de la obligación, persisten los interrogantes respecto a la ingeniería financiera elegida para reunir las divisas y acceder a los Derechos Especiales de Giro (DEG) exigidos por el organismo.

Las alternativas sobre la mesa responden al ajustado nivel de liquidez pública. Según los últimos datos disponibles al 28 de octubre, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central (BCRA) ascendían a US$851 millones, lo que deja un remanente de apenas US$51 millones por encima del monto adeudado.

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Como vía alternativa, el Gobierno dispone de depósitos en moneda nacional por $8,9 billones, recursos que podrían destinarse a la compra de dólares al BCRA, aunque esa operación tendría un impacto de mayor magnitud sobre las reservas netas de la institución.

La modalidad del pago genera especial atención de cara a los compromisos de enero de 2027, cuando el Estado deberá saldar cerca de US$4.500 millones con bonistas privados, en un contexto de mercado cerrado y con un riesgo país rozando los 800 puntos.

El cumplimiento del pago coincide con la reciente aprobación de la tercera revisión técnica del programa por parte del personal del FMI. Sin embargo, la habilitación del desembolso pendiente por cerca de US$900 millones requiere todavía la ratificación del Directorio Ejecutivo, tratamiento estimado para los primeros días de diciembre.

En sus declaraciones, el Fondo valoró la marcha de las reformas, la desaceleración de la inflación y la acumulación de más de US$16.000 millones en reservas por parte del Banco Central en lo que va del año. (N/A)