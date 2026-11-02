Cristina habló con Washington Post y dijo que quiere ser candidata

En una entrevista brindada a The Washington Post, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner no descartó volver a ser candidata presidencial en 2027 y auguró desde su prisión domiciliaria una derrota del mandatario estadounidense Donald Trump y los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de este martes en Estados Unidos.

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", dijo la expresidenta al diario estadounidense que la entrevistó en su departamento de Buenos Aires, donde cumple seis años de arresto domiciliario con inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

Cristina, de 73 años, dijo esperar que los votantes estadounidenses impulsen una ola progresista y comparó su situación con la de su aliado Lula da Silva, reelegido presidente de Brasil, quien pasó 580 días preso antes de que sus condenas fueran anuladas. "Me dijo: 'Haz ejercicio y no te deprimas'", contó sobre el consejo del dirigente brasileño.

Sobre un posible regreso a la presidencia en 2027, cuando se espera que el presidente Javier Milei busque la reelección, CFK fue cautelosa: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?". El peronismo aún no se ha unido en torno a un candidato, más allá de las conocidas aspiraciones de Axel Kicillof, hoy enfrentado a su exjefa política.

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CFK negó haber cometido delito alguno y describió su procesamiento como motivado políticamente. "Decime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto", afirmó.

Fernández de Kirchner y su abogado, Rafael Valim, solicitaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso alegando que se le negaron garantías procesales.

Valim, quien fue asesor de Lula, dijo que la prioridad es restablecer los derechos políticos de la expresidenta. "Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino", sostuvo.

En la entrevista, Cristina además reconoció que los peronistas contribuyeron a su derrota en 2023, cuando la inflación anual alcanzó el 211% bajo el gobierno de Alberto Fernández. "Se produjo un colapso en la cultura laboral", admitió.