El Gobierno acelera los preparativos para recibir al papa León XIV

A menos de siete días de que el papa León XIV pise suelo argentino, el Gobierno realiza los últimos preparativos con la Iglesia y las autoridades de las tres jurisdicciones que visitará el sumo pontífice, mientras la Casa Rosada insiste en su rechazo de cualquier lectura política que la oposición u otros actores puedan hacer del viaje.

Con la misión de ratificar el trabajo de los últimos meses, este lunes por la tarde llegará la tercera y última avanzada de la Santa Sede, integrada por 26 funcionarios vaticanos que permanecerán en el país hasta el arribo del sumo pontífice, previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí, además de las autoridades episcopales, lo esperará al pie del avión el presidente Javier Milei.

La comitiva vaticana estará encabezada por Alessandro Gallo, el funcionario de la Santa Sede a cargo del viaje a la Argentina, e incluye personal de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios. “Llega la avanzada y va a haber varias reuniones en los lugares ajustando todos los detalles”, sintetizaron desde Balcarce 50. El primer encuentro será en el Palacio San Martín este lunes a las 17, con funcionarios de segunda línea de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad y Cancillería, además de autoridades del Episcopado argentino. Los encuentros se repetirán durante la semana en los distintos puntos que visitará León XIV durante su estadía: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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“La idea es hacer recorridos en cada uno de los lugares. Lo más importante que estamos viendo con la avanzada es que se pueda cumplir la agenda con los tiempos que tenemos”, explicaron a TN desde la Secretaría de Culto que conduce Agustín Caulo. El objetivo principal, explicaron, es que no hayan demoras que puedan acotar los paseos con el Papamóvil, donde los fieles pueden tener su momento de mayor cercanía con el sumo pontífice. Para garantizar que todo salga como esperado, el Gobierno estará realizando ensayos de la “coreografía” de la visita en los diferentes lugares.

A su vez, desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) explicaron que la avanzada revisará los lugares donde estará el Papa, empezando por los altares, que ya están “muy avanzados”, y que habrá encuentros con los responsables de seguridad y con los encargados de la liturgia para las misas y celebraciones.

Una de las prioridades del Gobierno: que no se politice la visita del papa

En paralelo, tanto en la Iglesia como en el Ejecutivo insistieron en despegar la llegada del sumo pontífice de cualquier lectura que termine atravesada por la disputa partidaria local. “El mensaje del Papa y la masividad de la convocatoria se va a llevar puesto absolutamente todo a nivel comunicacional”, anticiparon desde el Gobierno.

Si bien en el oficialismo aseguraron que habrá voces de la oposición quienes realicen una lectura política de los mensajes pastorales, desestimaron un mensaje directo contra la Casa Rosada o Javier Milei. En su lugar, esperan un mensaje más global, en línea con la postura histórica de la Iglesia sobre proteger a los más vulnerables como los sectores más pobres o las personas con discapacidad, además de hacer foco en conceptos abordados en su encíclica Magnifica Humanitas en relación al rol de la Inteligencia Artificial y la dignidad del ser humano. “Va a ser un poco forzada cualquier lectura que quieran hacer”, dijeron.

Por su parte, desde la Conferencia Episcopal ratificaron el carácter de visita pastoral del viaje, luego de que la semana pasada el secretario general de la entidad, Raúl Pizarro, afirmara que la organización de la visita se propuso “no entrar en la grieta”. “Queremos trascender las peleas coyunturales, muy propias de la sociedad argentina, queremos preservar y cuidar la figura del santo padre”, sostuvo.

En ese sentido, desde la CEA reiteraron a TN que el mensaje del Papa “va a ser para todos” y argumentaron que la agenda del sumo pontífice contemplará un contacto con todas las realidades de la Argentina: los gobiernos provinciales, el mundo del trabajo, el mundo de la discapacidad, el mundo de la pobreza, el mundo de la economía y el mundo de la empresa.

“No hay ninguna posibilidad de politizar porque el que no va a politizar es el Papa. Cuando se habla de politizar, se está subestimando en cierta manera lo que es la generosidad del santo padre. Si alguien cree que el Papa trae un mensaje político es que no conoce cómo se gesta y se trabaja una visita apostólica”, replicaron una vez más desde la CEA.

Con un tono más cauto, cerca de un integrante del Gabinete de Javier Milei, replicaron esa intención: “Trataremos que no se politice. Al menos de nuestra parte. Con fe de que salga todo bien”.

El acuerdo con la Iglesia para “cuidar” los espacios de la política

Pese a la insistencia del Gobierno y la Iglesia de despolitizar la visita, la agenda del sumo pontífice en la Argentina incluirá puntos incómodos para el oficialismo, como las actividades con referentes del sindicalismo y una recorrida por el cottolengo Don Orione tras las recientes discusiones por los recortes al sector de la discapacidad previstos en el Presupuesto 2027 -que el oficialismo acordó revertir-.

Ante esa posibilidad, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, enfatizó el jueves pasado que el oficialismo no espera un discurso crítico del Papa y remarcó que éste “no viene a hacer política partidaria”. “Ni en Argentina, ni en ningún otro lugar del mundo”, sostuvo la funcionaria en diálogo con Radio Mitre y otros medios, y reiteró que toda lectura política de la visita “va por cuenta de los periodistas o de cualquier otro actor de la sociedad que haga interpretaciones que no son válidas”.

Aun así, conscientes de los mensajes que podrían impulsar desde la oposición, desde el Gobierno explicaron a este medio que buscarán enfatizar comunicacionalmente los aspectos pastorales de esos ejes de la visita que podrían llevarse a la arena política.

Además, en las conversaciones del Ejecutivo con las autoridades eclesiásticas, se abordó cómo “cuidar” los espacios donde estará el Papa en relación con la presencia de figuras de la política. “Distinguir en cada espacio donde tienen que haber autoridades políticas y dónde no. En los encuentros con los obispos o con los presos en la cárcel de Devoto, ahí no van a haber políticos”, ejemplificaron.

Donde sí se privilegiará la presencia de la dirigencia política será en el Palacio Libertad, donde el Gobierno decidió convalidar el mensaje de unidad que profesa la Iglesia e invitar a los principales representantes de la sociedad civil a la recepción oficial programada para el próximo domingo. La convocatoria incluirá a todos los gobernadores, incluidos los opositores; senadores y diputados nacionales de las distintas fuerzas; y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Según pudo saber TN, también estará la vicepresidenta Victoria Villarruel. (TN)