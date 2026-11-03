Inflación en Bahía Blanca: los precios treparon 1,9% durante octubre, según el relevamiento del CREEBBA

La inflación de octubre en Bahía Blanca alcanzó el 1,9%, de acuerdo a las mediciones mensuales que realiza el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA).

De este modo, el Índice de Precios al Consumidor a nivel local tuvo un incremento acumulado del 24,1 % en lo que va del año, y del 30,4% interanual.

Al momento de analizar por rubros, la consultora detalló que los mayores aumentos en Bahía se registraron en "Vivienda" (4,5%), "Bienes y servicios varios" (3.2%), "Equipamiento y funcionamiento" (2,6%), "Salud" (2,3%), "Esparcimiento" (1,9%), "Transporte y comunicaciones" (1,5%), "Alimentos y bebidas" (1,2%), "Educación" (1.0%) e "Indumentaria" (1,0%).

"Durante el mes de octubre, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Vivienda, el cual registró un crecimiento del 4,5% como consecuencia de ajustes en tarifas de servicios públicos. Puntualmente, el subgrupo de servicios sanitarios, gas y otros combustibles creció un 12,9%, división en la que jugó un rol significativo el incremento de tarifas de gas y agua. Por otro lado, el subgrupo de materiales y mano de obra contribuyó con un alza de 4,1%", indicó el Centro en su informe.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"En segundo orden, Bienes y servicios varios evidenció un alza del 3,2% explicado principalmente por incrementos en artículos de tocador descartables (5,9%), servicios de peluquería y para el cuidado personal (5,1%), artículos de tocador (2,6%) y cigarrillos y tabaco (1,0%)", agregó.

El relevamiento observó, además, que "Equipamiento y funcionamiento se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,6%, destacándose en esta división subgrupos como detergentes y desinfectantes (8,1%), elementos para iluminación (4,3%), jabones de limpieza (2,7%) y muebles y accesorios (2,2%). En sentido contrario, se observaron bajas en cristalería y loza (-4,9%), artículos descartables (-3,9%) y blanco y mantelería (-3,3%)".

"Por último, Salud exhibió una variación del 2,3% y se ubicó en cuarto lugar. En este capítulo sobresalen aumentos en médicos y odontólogos (4,5%), elementos para primeros auxilios (3,8%), medicamentos (2,1%) y servicios prepagos y auxiliares (1,0%)", completó el CREEBBA.