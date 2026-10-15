Inflación en las provincias: dónde subieron más los precios y cuáles quedaron por debajo del promedio

La inflación de septiembre fue el 1,9% a nivel nacional, pero el aumento de precios no fue igual en todas las provincias. Según un informe de la consultora Politikon Chaco, solo tres de las diez jurisdicciones que cuentan con mediciones propias registraron incrementos superiores al promedio del país.

Río Negro encabezó el ranking con una suba del 2,5%, seguida por Neuquén y Tucumán, ambas con el 2,1%. En el otro extremo, Córdoba presentó el menor aumento del mes, con el 1,4%.

De acuerdo con los datos publicados, las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fueron las siguientes:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

-Río Negro: 2,5%.

-Neuquén: 2,1%.

-Tucumán: 2,1%.

-Jujuy: 1,9%.

-Ciudad de Buenos Aires: 1,8%.

-Chaco: 1,8%.

-Mendoza: 1,7%.

-Santa Fe: 1,6%.

-San Luis: 1,5%.

-Córdoba: 1,4%.

En comparación con agosto, cinco jurisdicciones registraron una aceleración de los precios, mientras que las otras cinco mostraron una desaceleración. Río Negro presentó el mayor incremento con 0,4 puntos porcentuales, mientras que Córdoba registró con 0,4 puntos porcentuales.

Además, el relevamiento identificó diferencias en los rubros que explicaron los aumentos en septiembre.

En Río Negro, los mayores incrementos se registraron en atención médica con un aumento de 5,2%, transporte 4,6% y alimentos 3,3%. En Neuquén, las subas estuvieron encabezadas por prendas de vestir y calzado y educación, con el 3% en ambos casos, mientras que vivienda y servicios públicos aumentó 2,6%.

En Tucumán, los principales aumentos se concentraron en vivienda y servicios públicos con 4,5% y salud con 3,8%. En Jujuy, esos incrementos alcanzaron el 4,1% y el 2,4%, mientras que cuidado personal subió 3,8%.

Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, educación aumentó 2,9%, mientras que vivienda y servicios públicos y prendas de vestir y calzado registraron subas del 2,3%.

En las provincias restantes también hubo diferencias. En Chaco, esparcimiento y cultura aumentó 4,2%, en Mendoza, ese mismo rubro registró un incremento del 3,8%, y en Santa Fe, educación encabezó las subas con el 3,8%.

A su vez, San Luis presentó un aumento del 3% en otros bienes y servicios, mientras que en Córdoba los seguros y servicios financieros registraron una suba del 3,4%.

Entre enero y septiembre, la inflación nacional acumuló un aumento del 23,6%, por encima del 22% registrado en el mismo período de 2025. Neuquén encabezó el ranking provincial con el 25,4%, seguida por Chaco con el 24,2%, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Tucumán alcanzaron el 23,7%. En el otro extremo, San Luis registró la menor suba acumulada, con el 20,5%.

En la comparación interanual, el IPC nacional registró un aumento del 33,4%. Neuquén volvió a liderar con el 35,3%, seguida por Tucumán con el 33,9%, Chaco 33,7% y Jujuy 33,6%. Por el contrario, Río Negro, que había registrado la mayor inflación mensual de septiembre, presentó la menor variación interanual entre las jurisdicciones analizadas, con el 29,7%. (Fuente: TN).