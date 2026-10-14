Poder adquisitivo vs. inflación: cómo evolucionaron los salarios entre enero y agosto de este año

Los salarios privados emparejaron a la inflación entre enero y agosto de 2026, con lo cual no mejoraron su poder adquisitivo.

En agosto, los sueldos medidos por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) subieron 1,9%, 0,2 puntos por encima del aumento del costo de vida de ese mes.

Con este incremento, los salarios medidos por este indicador que elabora la Secretaría de Trabajo de Capital Humano subieron 21,3% en ocho meses, igual variación que la inflación.

El RIPTE es un indicador salarial de naturaleza previsional elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social.

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Este indicador precisa la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado.

Desde la secretaría se aclara que este indicador no puede considerarse como una evolución de los salarios de acuerdo con su conformación, ya que excluye una serie de ítems que integran las remuneraciones.

No obstante, ello es un dato que los analistas suelen tomar para definir la tendencia que muestran los sueldos del sector privado.

El RIPTE de agosto marcó que el salario promedio es de $ 1.982.518,19, 21,3% superior al de diciembre de 2025 ($ 1.633.547).

El Gobierno necesita una mejora real de los salarios para mejorar los niveles de consumo, de forma que de esta manera traccionen la demanda interna y la producción. (NA)