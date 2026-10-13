Precios recalentados: la inflación de septiembre fue del 1,9% y ya acumula un 23,6% en lo que va de 2026

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre registró una suba del 1,9%, lo que muestra una aceleración del 0,2% en relación al 1,7% registrado en la medición de agosto, según confirmó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, los precios acumulan un alza del 23,6% en lo que va del año y del 33,4% en la comparación interanual.

La cifra del 1,9% mensual vuelve a frustrar los planes del Gobierno, que no logra consolidar la baja a largo plazo: la variación de los precios se fue desacelerando desde abril, aumentó nuevamente en la medición de julio (+2,1%) y en agosto se había revertido otra vez la tendencia.

El dato coincidió con las cifras que anticipaba el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas: en ese reporte, las consultoras preveían que la inflación del noveno mes de 2026 estaría en torno al 1,9%, con una interanual a fin de año ubicada en un 30,3%.

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La división con mayor incremento durante el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

También quedaron por encima del nivel general Educación con un aumento del 3%; Comunicación con 2,5%; Salud, con 2,4%; y Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2%.

En el otro extremo, Restaurantes y hoteles aumentó 1,1%, mientras que Prendas de vestir y calzado registró una suba del 1,4%. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.