Cuáles fueron las seis provincias con mayor inflación mensual por encima del promedio nacional

La inflación en las provincias mostró comportamientos dispares con seis de ellas con aumentos por encima de 1,7% del índice a nivel general publicado la semana pasada por el INDEC.

Aunque prevaleció una tendencia general a la desaceleración de los precios en relación con los períodos previos, la mayoría de los distritos presentó niveles de suba más elevados que el promedio general del país.

La actividad comenzará a las 11 de la mañana y el jefe de Estado intentará enviar un mensaje a la comunidad educativa en un contexto de debate en torno a la gestión del sistema de enseñanza y las condiciones del sector.

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En el desglose territorial, seis distritos registraron subas de sus IPC superiores al registro nacional: lideró Neuquén con 2,3%, seguida por Río Negro con 2,1% y Chaco con 1,9%, mientras que Santa Fe, Tucumán y Córdoba exhibieron una suba del 1,8%.

En contraposición, CABA, Jujuy y San Luis crecieron en igual nivel que el total país con 1,7%, mientras que Mendoza fue la única con una suba inferior al nivel nacional, cerrando el mes con 1,5% de suba.

Según datos elaborados por Politikon Chaco en base a direcciones e institutos provinciales de Estadística e INDEC –que procesó Agencia Noticias Argentinas-, el análisis por rubros determina que la división vinculada a Vivienda y servicios públicos aparece como factor de presión transversal en muchos de los distritos analizados, registrando aumentos de 3,6% en Chaco, 2,8% en Mendoza y 2,6% en CABA y San Luis.

Asimismo, la división Educación mostró incrementos relevantes del 4,4% en Neuquén y 4% en Jujuy, en un escenario donde la inflación de agosto parece haber estado determinada menos por un shock generalizado de bienes y más por una combinación de ajustes en servicios y componentes regulados/no transables.