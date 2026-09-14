El Gobierno designó a un nuevo funcionario en la Jefatura de Gabinete

El presidente Javier Milei designó al magíster Sebastián Mario Torrillas como el nuevo Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología, según se informó este lunes en el Boletín Oficial.

Así se indicó a través del Decreto 984/2026 firmado por Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que señaló: “Desígnase en el cargo de Subsecretario de Gestión Administrativa de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Vicejefatura de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros al magíster Sebastián Mario Torrillas”.

En el mismo, además se le aceptó la renuncia presentada por el contador público Diego Alejandro Nelli al citado cargo y se le agradeció “al funcionario renunciante los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo.

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Además, el decreto incluye la aceptación de la renuncia del contador público Diego Alejandro Nelli al mismo cargo, agradeciendo sus servicios prestados durante su gestión.