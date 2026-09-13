Un senador K es dueño de un departamento en el edificio donde CFK cumple prisión domiciliaria

El senador nacional Mariano Recalde es propietario de un departamento en el edificio de San José 1111, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su arresto domiciliario.

Según documentación del Registro de la Propiedad Inmueble, figura como dueño de la unidad 1 “A”, que además es la única propiedad del edificio que cuenta con patio.

La propiedad tiene una superficie total de 168 metros cuadrados, aunque una parte importante corresponde al patio. Recalde aparece como titular desde 2016, cuando adquirió el inmueble junto con su padre, Héctor Recalde.

El registro consignó una operación por 4 millones de pesos. En sus declaraciones juradas, el actual senador informó una participación del 10% sobre la propiedad.

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De acuerdo con el relevamiento, Recalde no vive en el departamento y tampoco reside allí ningún integrante de su familia. Fuentes de su entorno señalaron que la propiedad fue ofrecida durante un tiempo para la venta y el alquiler y que actualmente está ocupada por una persona vinculada al legislador, quien se haría cargo de los gastos del inmueble. En las expensas de julio, además, figuraba una deuda de $474.190, junto con un pago parcial de $350.000.

La presencia de Recalde en el edificio adquirió mayor relevancia desde que Cristina Kirchner comenzó a cumplir allí su condena, ya que el senador visitó a la expresidenta en distintas oportunidades e incluso participó de una actividad política desde el balcón del segundo piso.

San José 1.111 también quedó bajo atención judicial por las condiciones del arresto domiciliario, mientras la Justicia analiza los movimientos dentro del inmueble y el sistema de monitoreo electrónico de la expresidenta. (con información de NA)