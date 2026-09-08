La vecina de CFK dijo que compró el departamento de San José 1111 para que sea sede de una fundación

María Soledad Calle, dirigente que integra La Cámpora y el sindicato de la UOM, quien compró el departamento que se encuentra justo debajo del de Cristina Kirchner en el edificio ubicado en San José 1.111, afirmó que lo adquirió para que funcione una fundación.

Mediante un escrito, presentado por su abogado Pablo Slonimsqui, la vecina de la expresidenta aseguró que compró el inmueble con su dinero con el objetivo de poner en marcha una fundación que se dedique a la elaboración de estudios vinculados con el desarrollo de la Argentina.

"La adquisición del inmueble ubicado en San José 1111 fue realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino", aseveró Soledad en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, en la presentación que realizó Slonimsqui, no se especifica cómo se llamaría la fundación, cuáles serían sus características y sus actividades.

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La investigación

La Justicia quiere saber el origen del patrimonio de Calle y si sus ingresos se corresponden con sus bienes. Ya recibió información de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que confirman que Soledad trabajó para el sindicato metalurgico.

Además de la compra del departamento en el mismo edificio que la exmandataria, los jueces se centran también en los vehículos de la vecina de Cristina, debido a que, comparte la titularidad de un BMW con su pareja.

Sobre ese punto, su letrado aseveró que "el vehículo personal de Soledad Calle es una camioneta Peugeot 3008, adquirida en el 2023, luego de la venta de dos autos que ya integraban su patrimonio: una camioneta Kicks y un Toyota Etios".

Respecto a la compra del BMW, en la presentación, se admite que Calle aparece como cotitular, pero afirma que la adquisición la hizo su pareja (con quien Calle convive) y que por lo tanto, él es quien maneja ese vehículo: “El vehículo BMW fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza personalmente”, indicó el texto.

Y agregó: "Se comprobará sencillamente que la Peugeot 3008 provino del reemplazo de bienes registrables preexistentes y que la titularidad compartida del BMW no corresponde a un vehículo adquirido para su uso personal, despejando cualquier insinuación sobre un incremento patrimonial carente de explicación".

En cuanto a la cuestión de la cotitularidad, su abogado explicó: "Esta modalidad se corresponde con la organización habitual de la familia, dentro de la cual ambos se encuentran autorizados a conducir los vehículos familiares; circunstancia que, respecto de la Peugeot 3008, puede acreditarse mediante la autorización de manejo otorgada a su pareja". (NA)