Caso Adorni: a poco de que venza la prórroga, la Justicia espera respuestas sobre su patrimonio

Esta semana vence el nuevo plazo para que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente el requerimiento que le solicitó el fiscal Gerardo Pollicita para responder las dudas sobre su patrimonio.

Según informaron fuentes judiciales, el exfuncionario tiene tiempo hasta el próximo martes, aunque hay posibilidades de que solicite una nueva prórroga por otros 15 días.

El fiscal pidió que responda una serie de 20 preguntas con las dudas que surgieron en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Inicialmente, le había dado dos semanas, que culminaron el pasado 25 de agosto.

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Pollicita busca que justifique el incremento patrimonial que tuvo desde que ingresó a la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año. Sin embargo, si las explicaciones no resultan suficientes, podría ser citado a indagatoria. En la causa también está investigada su esposa Bettina Angeletti.

Durante dicho plazo, el ingreso de dinero comprobado que tuvo el matrimonio fue de $229,7 millones, mientras que los gastos fueron de $272,8 millones, una diferencia de $43.068.549.

A esto se suman unos US$ 402.578,12 relacionados con inmuebles, refacciones y mobiliario y que, para el fiscal, “no encuentran correlato en los ingresos lícitos comprobados”.

Además, se indagan los préstamos que recibieron sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra de un auto y los gastos en el inmueble en el country Indio Cuá.

Las 20 preguntas de la Justicia