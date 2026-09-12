Desde la CAME advierten que "falta una política hacia el sector PyME"

El vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, aseguró que "falta una política hacia el sector PyME", al analizar la situación de las pequeñas y medianas empresas, el impacto de la caída del consumo, las importaciones y el escenario que enfrenta el sector de cara a los próximos meses.

Los últimos datos de la entidad muestran que las ventas minoristas PyME cayeron 0,2% interanual en agosto y acumularon una baja de 2,4% en los primeros ocho meses del año. “Evidentemente falta una política hacia el sector PyME”, sostuvo el dirigente y reclamó medidas más activas para las pequeñas y medianas empresas.

"Estamos en un momento complicado por la baja del consumo y por la restricción que existe sobre la posibilidad de consumir. Eso realmente afecta a todo el comercio PyME y también a la industria, porque buena parte de lo que produce la industria PyME está destinado al mercado interno", analizó Femenia.

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En tanto, consideró que "al no haber demanda en el comercio, tampoco hay demanda para la industria. Lo que nos preocupa hacia adelante es que esto pueda modificarse de alguna manera. No tenemos muy claro por dónde, pero evidentemente las restricciones y las problemáticas que venimos verificando desde hace meses continúan y no se modifican". El titular de CAME no se mostró optimista respecto a un cambio en el corto plazo.

Por otra parte, se refirió a la venta electrónica y el cambio de hábito de los consumidores. "La reconversión del consumo es innegable, porque hay un crecimiento del sector de e-commerce, pero claramente no llega a compensar la caída del consumo físico", aseveró. Al tiempo, agregó que "hoy podemos determinar que el consumo total es una suma de los dos y que, dentro del consumo nacional, el comercio electrónico representa aproximadamente un 25%". (Con información de NA)