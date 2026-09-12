Malvinas: Trump alertó que otro conflicto sería un "desastre" y dijo estar dispuesto a intervenir

En su visita a Irlanda, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar sobre las Islas Malvinas en medio de la tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago, ocupado por la corona británica desde 1833. Luego de afirmar hace algunas semanas que podía reconsiderar su posición respecto a este tema, este sábado dijo que está dispuesto a intervenir entre ambos países ante un "potencial desastre".

El mandatario republicano respondió preguntas durante una conferencia de prensa junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin. "Las Islas Malvinas...acá vamos de nuevo", introdujo Trump. "Son muy interesantes. El Reino Unido tiene algunos problemas con la inmigración, con la energía, así que no lo sé. No sé si estarán dispuestos a viajar tan lejos. Están muy lejos", dijo al medio GB News.

Y sumó: "Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese potencial desastre. Pero si lo hacen, probablemente podré resolverlo. Pero ahora mismo hay dos países que no están contentos con la situación en las Malvinas".

Fue a comienzos de este mes que Trump declaró en público por primera vez que no descartaba "revisar" la posición estadounidense de neutralidad sobre la soberanía de las Malvinas. Hasta ahora Estados Unidos, como la mayoría de países occidentales, reconoce que el Reino Unido administra de facto ese archipiélago, pero no se pronuncia estrictamente sobre su soberanía, reclamada por la Argentina.

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Estados Unidos estaría dispuesto a revisar esa posición para presionar al Reino Unido para que aumente su gasto militar, según informó el diario británico Daily Telegraph el 1 de septiembre. Un par de días más tarde, Trump hizo hincapié en la lejanía del archipiélago en el Atlántico Sur -"es un viaje muy largo", dijo- y recordó la guerra de 1982.

La repercusión de estas dos declaraciones fue tal en la Argentina que el gobierno de Javier Milei dedicó una cadena nacional a anunciar una serie de medidas, entre ellas, sanciones a empresas petroleras que exploten el recurso cerca de las islas, la construcción de una base en Tierra del Fuego y el envío de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para modificar la norma 26.659 y multar a firmas sin autorización.

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