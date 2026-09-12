Rosatti sobre el narcotráfico en Rosario: "Hay mucho que corregir y que limpiar todavía"

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, afirmó que mejoraron las estadísticas contra el crimen organizado y el narcotráfico en Rosario, aunque advirtió que "hay mucho que corregir" y "mucho que limpiar todavía".

Rosatti habló durante la jura del juez federal Florentino Malaponte como nuevo integrante de la Cámara Federal de Rosario, en una vacante que permanecía sin cubrir desde hacía diez años.

"Hay mucho que corregir, hay mucho que limpiar todavía y lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, porque ahora también sabemos que hay muchísimo acompañamiento institucional y eso hace que podamos redoblar nuestros esfuerzos en ese camino", afirmó.

El titular del máximo tribunal sostuvo que la lucha contra el crimen organizado enfrenta "un entramado muy complejo que no se agota con el delincuente que puede hoy estar en la cárcel".

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En ese sentido explicó que ese sistema "se vincula con el que lava el dinero, con el que protege al que lava el dinero" y también con conductas que, aunque "probablemente no sean de colaboración", implican "mirar para otro lado".

"Esto no ha terminado ni mucho menos. Pero ha habido una reacción, la reacción que todos esperábamos, la reacción de la propia comunidad", aseguró Rosatti.

Además sostuvo que "las estadísticas dicen que se ha mejorado, y se ha mejorado", aunque remarcó que todavía queda trabajo por delante.

Rosatti reconoció la tarea de "los fiscales provinciales, los jueces provinciales, los fiscales federales y los jueces federales de distinto grado que honraron el cargo" y destacó el acompañamiento de las autoridades políticas, la Corte Suprema de Santa Fe y el intendente.

El presidente de la Corte advirtió, sin embargo, sobre el "aspecto sombrío" que surgió a partir de la decisión institucional de poner "el reflector" sobre la problemática.

"Cuando uno pone el reflector, cuando uno ilumina algo, lo que está claro se hace más claro y lo que es oscuro queda más oscuro", señaló.

En ese marco envió un mensaje a los integrantes del Poder Judicial y afirmó que quienes "honran" sus cargos merecen reconocimiento, mientras que "los que no honran el cargo deben merecer el condigno castigo".

Durante la ceremonia también le dio un consejo a Malaponte: "Hay muchas tentaciones en esta ciudad. Le pido que no pierda la 'doble H': humildad y honestidad", y agregó que "se es juez las 24 horas del día, los 365 días del año".

Antes de Rosatti, el presidente de la Cámara Federal, Aníbal Pineda, destacó el trabajo institucional realizado y el impulso generado por la llegada del sistema acusatorio a Rosario.

Pineda también señaló que, en un escenario marcado por numerosas vacantes, "hay dos jueces con prisión preventiva", en referencia a Marcelo Bailaque, procesado por lavado de dinero y quien renunció antes de ser destituido, y Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de fallos y cuyo jury comenzará el próximo 6 de octubre.

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, destacó la cantidad de vacantes cubiertas en el fuero durante la gestión de Javier Milei y sostuvo que "el crimen está organizado, pero ahora el Estado también está más organizado" para combatirlo. (NA)