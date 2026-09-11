El riesgo país cae a 484 puntos y toca su nivel más bajo en el último mes

El riesgo país operaba a la baja este viernes. El indicador cedía seis unidades y se ubicaba en 485 puntos básicos, su nivel más bajo en un mes.

El indicador, que elabora JP Morgan y que refleja la confianza de los inversores, había alcanzado un valor de 480 puntos el 17 de agosto.

La caída del indicador se produjo en medio de la leve mejora de los bonos argentinos en dólares que cotizaron en el exterior con subas de hasta el 0,3%.

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El mercado internacional reaccionaba positivamente este viernes a la difusión del dato de inflación en Estados Unidos, que mostró una aceleración con respecto a julio y llegó en agosto al 0,4%.

“Una lectura del CPI que valida niveles incómodos en la inflación genera sorpresivamente una reacción positiva en Wall Street, aunque sigue presionando a las tasas dólares, dado que ya se anticipa una suba la semana próxima”, afirmó el operador Gustavo Ber en relación con la reunión de la Reserva Federal prevista para la próxima semana.

Sin embargo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York no lograban sumrse a la tendencia positiva y anotaban mayoría de números rojos.

En el plano local, la vista de los inversores está puesta en la licitación de deuda del Tesoro. El Gobierno busca renovar vencimientos por $8,1 billones, concentrados principalmente en letras capitalizables y un bono dual.

En tanto, el dólar oficial anotó una leve baja y cotizó a $1530 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). (TN)