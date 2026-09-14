Milei reúne al Gabinete para avanzar con la aprobación de tres proyectos en el Congreso

El presidente Javier Milei volverá a reunir a su Gabinete este lunes a las 10 en Casa Rosada en el inicio de una semana atravesada por el envío del Presupuesto 2027 y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional al Congreso.

El encuentro, fijado desde fines de agosto como una instancia semanal de seguimiento político, se celebrará en una jornada de mucha actividad para la Casa Rosada. A las 15, Milei convocó otra vez a sus diputados y senadores en el Salón Héroes de Malvinas para bajar la línea que quiere defender el Gobierno en las próximas semanas.

Se espera que esos mismos temas aparezcan primero en la cita con el Gabinete, en la apertura de una semana en la que el oficialismo buscará avanzar con tres iniciativas centrales: la presentación formal del Presupuesto 2027, el envío a Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el inicio del debate en el Senado sobre la reforma electoral.

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En las últimas reuniones con sus ministros, el Presidente repasó las principales variables económicas y el avance del proyecto vinculado a Malvinas, que prevé endurecer las sanciones contra las empresas que operen sin autorización en las islas y crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía.

Como habitual, fueron convocados al Salón Eva Perón la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Carlos Presti (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Juan Bautista Mahiques (Justicia), Pablo Quirno (Cancillería).

También se espera la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y los secretarios María Ibarzabal (Legal y Técnica), Fabián Fernández (Comunicación) y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El resto de la agenda de la semana

La agenda del Gobierno continuará este martes en una jornada que combinará comunicación oficial, coordinación política y trabajo legislativo.

A las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezará su habitual conferencia de prensa, mientras que a las 13 se realizará un nuevo encuentro de la Mesa Política, el espacio semanal donde el Gobierno afina su estrategia política con los bloques aliados.

Ya por la tarde, a las 15:30, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado avanzará con una reunión de carácter informativo sobre el proyecto de reforma electoral, en momentos en que todavía no hay consenso entre el oficialismo y sus socios por la eliminación de las PASO.

La semana cerrará el viernes 18, cuando el Presidente viaje a Bahía Blanca para recorrer el proyecto RIGI de Mega, en una nueva muestra del interés del Gobierno por exhibir el avance de las inversiones amparadas en el régimen de incentivos que impulsó desde el Congreso.

La firma detrás de este proyecto está integrada por YPF, la estadounidense Dow y la brasileña Petrobras. Su iniciativa contempla una inversión de 360 millones de dólares destinada a la ampliación de su planta ubicada en dicha ciudad. El objetivo principal del proyecto es aumentar la capacidad de producción de líquidos de gas natural, incluyendo etano, butano, propano y gasolinas naturales. Proyectan la creación de aproximadamente 800 puestos de trabajo.

Será la primera vez que el mandatario visite la localidad bonaerense desde las inundaciones que afectaron la zona en marzo de 2025. (TN)