La inflación de septiembre fue del 1,7 % en Bahía Blanca, según el CREEBBA

La inflación de septiembre en Bahía Blanca alcanzó el 1,7 %, de acuerdo a una medición realizada desde el Centro Regional de Estudios Económicos Bahía Blanca (CREEBBA). En agosto había sido del 2 %.

De este modo, el índice de precios al consumidor tuvo un incremento de 21,8 % en lo que va de 2026 y alcanzó un interanual de 30,7 %.

La consultora destacó que durante septiembre, el mayor aumento a nivel capítulos se dio en Salud, el cual registró un crecimiento del 3,1 %. Las variaciones más significativas se produjeron en servicios prepagos y auxiliares (6,3 %), elementos para primeros auxilios (2,4 %), medicamentos (2,1 %) y servicios médicos y odontológicos (1,1 %).

En segundo orden, Indumentaria evidenció un alza del 3 % explicado principalmente por incrementos en ropa exterior para mujer (12,5 %), telas (4,4 %), ropa interior para mujer (4 %) y artículos de relojería y joyería (2,7 %).

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Vivienda se posicionó en tercer lugar con una variación del 2,6 %, traccionado por incrementos en tarifas cuyo incremento promedio alcanzó el 3 %, seguido de materiales y mano de obra (1,9 %), entre otros.

Esparcimiento exhibió una variación del 2,5 % y se ubicó en cuarto lugar. En este capítulo se destacan los incrementos en clubes y espectáculos deportivos (9,9 %), hotel y excursiones (4,2 %) y juegos, juguetes y rodados (2,7 %), entre otros.

Por último, Alimentos y bebidas exhibió la tasa de variación más baja del mes alcanzando un 1 % y recortando 1,4 p.p. respecto de agosto. Los principales aumentos se produjeron en manteca y crema (11,4 %), destilados y licores (11 %), frutas secas y en conserva (10,8 %). En sentido opuesto, se registraron descensos en caldos y sopas concentradas (-6,9 %), yogur y postres lácteos y aderezos (-6,5 % en ambos casos).