La Corte insistió por la creación de varios juzgados, entre ellos para Bahía
Por medio de una resolución, el máximo tribunal provincial solicitó nuevamente a los otros dos poderes la formación de más de 60 organismos en distintas jurisdicciones.
El reclamo no es nuevo, pero ante la falta de respuestas, la Suprema Corte de Justicia bonaerense insistió en reclamarle a los otros dos poderes provinciales la creación de más de 60 organismos para cubrir las necesidades del servicio de justicia en toda la provincia.
Dentro del planteo formulado a través de la Resolución SC 2.917/26, el máximo tribunal provincial pidió por la conformación de un juzgado de familia para Coronel Rosales -tal como lo había hecho en 2023- así como por la puesta en marcha del Tribunal de Trabajo Nº 3 en Bahía, que existe por ley hace más de una década pero nunca entró en funciones.
La Corte, con las firmas de los jueces Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, enfatizó la necesidad de garantizar la infraestructura edilicia, la partida presupuestaria y la asignación de cargos indispensalbes para la efectiva puesta en marcha de dichos organismos.
En el caso del Tribunal de Trabajo Nº 3 de Bahía Blanca -creado por la Ley 14.729- le solicitó a la Legislatura bonaerense las modificaciones de competencia territorial.
Es que en dicha normativa quedó escrito que dicho tribunal va a tener competencia "en todo el Departamento Judicial Bahía Blanca", pero esto no es así porque los distritos de Tres Arroyos y Gonzales Chaves ya tienen cuerpo propio en materia laboral.
La solicitud, en otros departamentos judiciales, también incluye los fueros Penal, Civil y Comercial y Contencioso Administrativo.