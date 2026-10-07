Condenaron a 27 años de cárcel a un hombre que abusó de dos nenas

La justicia bahiense condenó a 27 años de cárcel a un sujeto hallado culpable de abusar sexualmente de su hija y una sobrina en nuestra ciudad.

El fallo fue resuelto por el Tribunal en lo Criminal Nº 2, integrado por los jueces Claudia Fortunatti, María Mercedes Rico y Eugenio Casas.

De acuerdo a la investigación de la fiscal Agustina Olguín, los hechos ocurrieron entre 2021 y principios de 2025, cuando una de las víctimas tenía entre 7 y 10 años y se encontraba al cuidado de su padre, quien aprovechaba esas circunstancias para someterla y le tapaba la boca para que no llorara.

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Además, se determinó que en febrero de 2024 el hombre abusó a su sobrina de 4 años, también en momentos en que estaba solo junto a la niña.

Fuentes del Ministerio Público indicaron que los magistrados "desestimaron los planteos de la defensa -vinculados con la posible violación del principio de congruencia y el derecho de defensa al incorporar como hechos nuevos el contexto de violencia de género y el contagio de la enfermedad de transmisión sexual a la hija- y confirmaron la gravedad de los delitos juzgados".

Para fijar el monto de la pena, consideraron múltiples agravantes planteadas por la fiscalía.

Destacaron el marco de violencia de género, el aprovechamiento del vínculo familiar y de la guarda, la corta edad de las niñas y la marcada superioridad física y psíquica que ejercía el imputado sobre ellas.

Asimismo, se valoró de forma determinante la extensión del daño.

"En el caso de su hija, los abusos provocaron el contagio de una enfermedad de transmisión sexual que derivó en cirugías, internaciones e interrupción escolar. En relación a su sobrina, se acreditaron alteraciones del comportamiento y la necesidad de tratamiento psicológico", explicaron desde la fiscalía.

El Tribunal computó además la extrema vulnerabilidad de la hija, quien no contaba con otra figura de referencia paterna y presentaba dificultades cognitivas, lo que redujo su capacidad de defensa.