Provincia: la Corte reclama crear 44 juzgados, uno en Punta Alta

Cuando se habla de "los tiempos de la Justicia" también habría que considerar "los del poder político".

Como es cierto que existen jueces ineficientes también lo es que el servicio quedó claramente menguado en recursos a partir de las demoras -en algunos casos excesiva- para nombramientos y coberturas de puestos vacantes.

La Corte bonaerense puso otra vez el grito en el cielo. Les recordó formalmente a los poderes Legislativo y Ejecutivo que, entre juzgados, tribunales y salas de Cámara (segunda instancia), faltan al menos 44 organismos judiciales para funcionar medianamente bien en la provincia.

A través de la resolución 1342/23, que firmaron hace algunos días los cortesanos Luis Esteban Genoud, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Daniel Fernando Soria, consideraron que esa medida es "urgente y prioritaria".

Entre los 44 entes pidieron un nuevo juzgado para el Departamento Judicial Bahía Blanca, pero no en la cabecera sino en la ciudad de Punta Alta.

La secretaría de Planificación de la Corte, a partir de las estadísticas que maneja sobre la cantidad de causas, litigiosidad y otros indicadores como la población, entendió la necesidad de crear un juzgado de Familia en Coronel Rosales.

Ponderaron que la situación del juzgado de Paz de esa ciudad (que absorbe la materia) está al límite.

La Corte también instó a acompañar la totalidad de las creaciones de organismos con el crecimiento de la infraestructura edilicia, a fin de evitar la superpoblación de los edificios existentes y la dispersión urbana de los ya adquiridos y/o alquilados.

Para no ilusionarse

Más allá del reclamo, las expectativas no son altas.

Hace 10 años la Corte provincial también había elevado un petitorio del mismo tenor (en ese caso para pedir 23 nuevas dependencias), entre ellos la creación del Juzgado de Familia Nº 4 en Bahía Blanca.

Dicho organismo fue creado por ley en 2016 (con el nombramiento del juez y todo), pero nunca se puso en funcionamiento por falta de espacio.

La cobertura de vacantes es otra problemática que planteó la Corte. Son más de 700 los cargos "desocupados", casi 1/3 de los 2.180 en total.

"Si no tenés la estructura no podés brindar un servicio acorde a la necesidad. Se complica porque somos todos humanos, tenemos nuestros tiempos también. No se trabaja de 8 a 14 como la gente cree, sino después de hora y los fines de semana", aseguró Miriam Carpintino, presidenta de la delegación Bahía Blanca del Colegio de Magistrados y Funcionarios.

Como jueza de Paz de Villarino, Carpintino pudo dar un panorama más profundo acerca de la necesidad de crear un juzgado de Familia en Coronel Rosales, como para mitigar la labor del juzgado de Paz de ese distrito.

"Los juzgados de Paz no están en las cabeceras departamentales y tienen por competencia ampliada en cuestiones de familia (divorcios, alimentos, cuidados personales, derecho de comunicación), en lo civil y en contravenciones. Punta Alta, al igual que Patagones, es de los distritos con mayor litigiosidad en cuestiones de familia y también es muy activo en temas de violencia, que han crecido bastante. El aumento de causas es constante", detalló.

Sede del juzgado de Paz en Coronel Rosales.

Y justamente esos dos juzgados marcan con crudeza la magnitud de la problemática: están sin juez desde hace más de un año.

"En los dos atiende el doctor Daniel Matii, que pertenece al cuerpo de jueces suplentes. Hay que imaginarse que es complicado el tema. Está yendo a los dos juzgados, aunque lo de Patagones lo puede manejar de manera más remota, porque con la pandemia recibimos muchas herramientas de informática en ese sentido", dijo.

Sí confirmó Carpintino que se avanzó con esas dos coberturas, ya que luego de los exámenes de los postulanes se tomaron las entrevistas y están listos los pliegos para definir los postulantes.

La falta de personal también está reflejada en los juzgados de Paz, muchos con plantas que no se modificaron en los últimos 20 años, pese al crecimiento de la litigiosidad.

"Nosotros en el juzgado de paz de Villarino tenemos 6 trabajadores y esa es la cantidad que está desde 1995", comparó la jueza.

"Se está complicando"

La presidenta del Colegio de Magistrados también hizo mención a la indefinición de la puesta en marcha del Juzgado de Familia Nº 4 en Bahía Blanca.

"Está creado desde hace años pero no tiene un espacio físico. No hubo ningún avance porque depende de otros organismos. Tenemos el juez (el abogado pringlense Martín Larceri), pero no hay lugar para que pueda funcionar", marcó.

Y en esa línea admitió que es un momento en que la conflictividad familiar "se está complicando".

Miriam Carpintino, presidenta del Colegio de Magistrados de Bahía Blanca.

"Tanto en los juzgados de Paz como en los de primera instancia y en los de Garantías no solo faltan jueces sino personal administrativo, que en ese caso depende de la Corte. Es una sobrecarga de trabajo para jueces y secretarios. Si vos atendés otro juzgado, tu juzgado lo atiende el secretario. Se complica. Es una sobrecarga importante y se da en todos los fueros, como también en las fiscalías", sostuvo Carpintino.

Por otra parte, la entrevistada destacó que, además de los cargos vacantes, "hay que cambiar la infraestructura".

"Tenemos el problema de Colón (46), que actualmente está tranquilo, pero necesitaría un cambio de edificio para darles tranquilidad no solo a los que trabajan allí sino a los que van, que son muchos.

"Lamentablemente crecen los problemas pero no las plantas laborales ni la infraestructura", cerró.

Planteo en 2021

Fortalecimiento. En marzo de 2021, el Colegio de Magistrados provincial ya había reclamado fortalecer recursos porque los juzgados de Familia y Paz estaban sobrecargados de causas.

Recursos. Se había pedido implementar comunicaciones electrónicas entre organismos judiciales y policiales para agilizar cautelares y prohibiciones de acercamiento. También desarrollar talleres sobre masculinidades violentas y más botones antipánico.

Mapa. La Corte, en el petitorio actual, giró actuaciones a la comisión del Mapa Judicial bonaerense, creada en 2018 (tiene referentes de todos los poderes) para ponerla al tanto.

Inactividad. Sin embargo, esa comisión, según Carpintino, no funciona desde hace más de un año.

El resto. La Corte pidió, en total, la creación de 19 juzgados penales, 17 de Familia (entre ellos el de Punta Alta), 4 en lo Contencioso Administrativo, 3 de Trabajo y uno Civil y Comercial.