El Gobierno lanzó la segunda etapa de retiros voluntarios en Vialidad Nacional

El Gobierno activó una nueva fase del retiro voluntario destinado al personal de planta permanente y contratados de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante la Resolución 1220/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La medida se da con el fin de continuar reduciendo la planta estatal, en el marco de las políticas de reforma del Estado y desregulación económica que viene implementando la administración de Javier Milei.

La puesta en marcha de la segunda etapa del Sistema de Retiro Voluntario en la DNV da continuidad al proceso iniciado previamente mediante la Resolución 118/2026, en el cual se registraron 609 adhesiones sobre un estimado inicial de 900 agentes.

En el texto oficial, el Gobierno fundamentó que “dicho esquema asegura y promueve la razonabilidad operativa y el uso eficiente de los recursos públicos, así como el establecimiento de una dotación acorde con las necesidades funcionales del organismo”.

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A la segunda etapa del programa, podrán adherirse los agentes de la DNV en planta permanente o con contratos por tiempo indeterminado que cuenten con una antigüedad mínima superior a un año.

Entre los parámetros y condiciones que regirán para acceder al retiro se determinó que quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 64 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.

Al mismo tiempo, el régimen establece que los empleados con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder aplicar. Los trabajadores aceptados suscribirán un acuerdo de desvinculación y la adhesión implica la prohibición de reingresar o prestar servicios en el Estado Nacional por el plazo de cinco años.

La base de cálculo de la gratificación extraordinaria de egreso estará determinada por el haber bruto remunerativo del mes anterior a la entrada en vigencia del reglamento. Los postulantes podrán optar entre tres alternativas:

Opción 1: cobro del 90 % de un haber de egreso por cada año de antigüedad, o fracción mayor a 3 meses, en la DNV, con un tope máximo de 24 años de antigüedad.

Opción 2: cobro del 85 % por año de antigüedad con un máximo de 24 años, adicionando un monto por "cobertura asistencial" equivalente a 12 meses de aportes y contribuciones de Obra Social (9%) del mes previo al cese.

Opción 3: destinada únicamente al personal de 64 años o más que carezca de los aportes jubilatorios necesarios. Aplica el cálculo de la Opción 1 pero con un límite máximo de 12 años de antigüedad.

En la normativa, el Ejecutivo explicó que este beneficio es independiente de la liquidación final por cese, la cual incluye el proporcional del Sueldo Anual Complementario (SAC) y las vacaciones no gozadas.

La gratificación extraordinaria se acreditará en la cuenta sueldo del agente y se abonará según el monto total resultante. En un monto de hasta $10 millones se abonará en una única cuota. Si está por encima de ese valor y es menor a $20 millones, se abonará en 3 cuotas mensuales iguales y consecutivas.

En caso de que el monto esté entre $20 millones y $30 millones, se abonará en 5 cuotas mensuales iguales y consecutivas. Mientras que si el valor supera los $30 millones se abonará en 8 cuotas mensuales iguales y consecutivas.

En el esquema implementado, se dispuso que la primera o única cuota se acreditará dentro del quinto día hábil administrativo del mes posterior a la firma del acuerdo de desvinculación. (NA)