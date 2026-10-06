El Puerto avanza con obras para modernizar sus muelles y la operación de cargas líquidas

El Puerto de Bahía Blanca avanza con una renovación de infraestructura en Galván para mejorar la seguridad de las maniobras, preservar sus muelles y actualizar los sistemas de transferencia de cargas líquidas.

Las intervenciones incluyen también servicios necesarios para sostener la actividad del complejo energético, industrial y logístico.

Autoridades del Consorcio de Gestión recorrieron los sectores donde se desarrollan los trabajos y supervisaron cuatro frentes: la modernización de la Posta de Inflamables N°1, la reparación estructural del Sitio 5, la nueva red de agua potable y los tres brazos marinos destinados a las Postas 1 y 3.

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Las obras abarcan desde la recuperación de estructuras de hormigón hasta la incorporación de equipos y herramientas de control digital.

Con ese conjunto de mejoras, el organismo busca prolongar la vida útil de sus instalaciones y adecuarlas a las exigencias de la actividad portuaria.

Uno de los principales proyectos es la renovación integral de la Posta de Inflamables N°1, construida en la década de 1970.

La intervención apunta a extender unos 40 años su vida útil y comprende el frente de atraque, los puntos de amarre y las conexiones entre los distintos sectores.

Los trabajos están a cargo de la unión transitoria integrada por Compañía Dragados y Obras Portuarias y Concret Nor.

El proyecto combina la recuperación de componentes existentes con nuevas estructuras y tecnología para seguir las maniobras de los buques.

El alcance incluye nuevos dolfines de atraque y amarre, defensas, una torre intermedia y pasarelas de conexión.

Los dolfines son estructuras separadas del muelle que sirven como puntos de apoyo o sujeción de los barcos. Su renovación es una parte central de la obra.

La actualización también incorpora dispositivos para controlar la tensión de las amarras y monitorear la velocidad de aproximación de los barcos.

Esas herramientas permitirán seguir las condiciones de llegada y permanencia de cada buque, dos momentos fundamentales de la operatoria.

A ese equipamiento se suman cámaras y mejoras en la red contra incendios.

Nuevos brazos de carga

La modernización tiene otro componente en los tres brazos marinos destinados a las Postas de Inflamables N°1 y 3.

Estos brazos establecen la conexión entre las instalaciones terrestres y los buques para transferir productos.

Su incorporación complementa las mejoras en el atraque y el amarre, al actualizar el equipamiento que interviene directamente en las operaciones de carga.

La documentación del Consorcio registra la adquisición de los tres equipos y una contratación posterior para su instalación y la renovación del cuadro de maniobra.

En tanto, en otro sector del puerto continúa la reparación del bajo muelle de hormigón armado del Sitio 5. La intervención se concentra en los elementos que sostienen la plataforma, con el propósito de recuperar sus condiciones y preservar su funcionamiento.

El Consorcio adjudicó la ejecución a la unión transitoria conformada por ECOSUR Bahía y Bahía Petróleo.

El Sitio 5 cumple un papel relevante en el movimiento de cargas de proyecto, entre otros usos.

La reparación de su estructura busca sostener esa función y conservar un espacio necesario para la actividad logística del complejo.

Mientras las obras en las postas se vinculan con el atraque y la transferencia de líquidos, los trabajos en el Sitio 5 atienden la conservación del muelle. Ambas intervenciones forman parte de la renovación de la infraestructura que permite recibir buques y movilizar mercaderías.

Agua potable y control digital

El cuarto frente corresponde al reemplazo integral de la red de agua potable. La obra incorpora mayor capacidad de reserva, nuevas cañerías y equipos de bombeo y medición para mejorar el abastecimiento y facilitar el seguimiento del servicio.

La nueva batería estará integrada por cinco tanques de 175 metros cúbicos cada uno. En conjunto, aportarán una reserva de 875 metros cúbicos. El diseño contempla espacio para sumar otras dos unidades, de acuerdo con las necesidades futuras del puerto.

El sistema contará con dos bombas centrífugas y dispositivos para medir los niveles de almacenamiento y los caudales.

Esos datos permitirán conocer el funcionamiento de la red y seguir la distribución del agua en los distintos puntos de entrega previstos.

La plataforma PI System concentrará la información operativa para su visualización y control.

La incorporación de estas herramientas permitirá disponer de registros sobre el agua almacenada y los volúmenes que circulan por el sistema.

Estas cuatro intervenciones atienden necesidades concretas de puerto Galván: conservar los muelles, mejorar las condiciones de amarre, actualizar la transferencia de líquidos y reforzar el suministro de agua.

Sobre esos puntos se concentra una renovación destinada a sostener la actividad diaria y acompañar el crecimiento del puerto bahiense.