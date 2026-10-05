Bordeu 2026: la avicultura volvió a brillar en uno de los regresos más esperados

Un Plymouth Rock blanco de Tandil se consagró como el Mejor Animal de la Muestra. / Fotos: gentileza Florencia Matoso.

La tradición avícola recuperó su lugar de privilegio. En el marco de la Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria de Bordeu, la Asociación Sureña de Criadores de Aves, Conejos y Abejas de Bahía Blanca llevó a cabo la 152ª Exposición de Reproductores Avícolas, marcando un retorno histórico tras casi cuatro años de ausencia, cuya última edición se remontaba a 2022 previo a la problemática de la gripe aviar.

El certamen reunió alrededor de 150 ejemplares de razas tradicionales —entre las que se destacaron New Hampshire, Orpington, Sussex, Plymouth Rock, Rhode Island Red y Sedoso de Japón— presentados por cabañeros y criadores provenientes de las provincias de La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y hasta de la Capital Federal.

La jura técnica estuvo a cargo de los especialistas Pablo Germán Sarcioni (La Plata) y Martín González (Florencio Varela).

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El máximo galardón de la jornada, primer premio, campeón, gran campeón y mejor animal de la exposición —sin distinción de sexo— fue adjudicado al lote 118. Se trata de un destacado ejemplar de la raza Plymouth Rock blanco perteneciente al criador Sergio Pérez, de Tandil.

Primer premio, campeona y gran campeona lote 31 Orpington negra de Manuel Rodríguez, en La Adela.

La organización general de la muestra estuvo bajo la conducción de Lucas Matoso, presidente de la Asociación Sureña de Criadores de Aves, Conejos y Abejas, mientras que la cobertura fotográfica oficial estuvo a cargo de la prosecretaria de la entidad, Florencia Matoso.

El evento representó no solo una competencia de alto nivel genético, sino también el emotivo reencuentro de una comunidad productiva clave para la ganadería menor de la región.

Lucas Matoso, titular de la Asociación Sureña de Criadores de Aves, Conejos y Abejas.

El cuadro de honor de las máximas distinciones de la muestra se completó con los siguientes reproductores:

—Gran Campeona (primer premio): lote 31, Orpington negra, de Manuel Rodríguez (La Adela).

—Reservado Gran Campeón (primer premio): lote 38, Orpington leonado, de Alejandro Acevedo (Ayacucho).

—Reservada Gran Campeona (primer premio): lote 114, Rhode Island red, de Luis Flores (Oriente).

Campeones y reservados por raza

El nivel técnico exhibido en la pista de jura reflejó el constante trabajo genético de las distintas cabañas participantes:

—Orpington: campeón negro lote 15, Ariel Tolosa (Mayor Buratovich); reservada campeona negra lote 28, Alejandro Rodríguez (La Adela) y reservado campeón leonado lote 45, Alejandro Rodríguez (La Adela).

—Rhode Island Red: campeón lote 105, Jorge Sthempelet (Juan N. Fernández) y reservada campeona lote 112, Ariel Tolosa (Mayor Buratovich).

Los jurados Martín González (izq.) y Pablo Germán Sarcioni.

—Sussex Armiñado: campeón lote 90, Andrés Peciña (El Perdido) y campeona lote 103, Luis Igarza (Ayacucho).

—New Hampshire: campeona lote 9, Damián Spinacci (Coronel Dorrego).

—Plymouth Rock Barrado: campeón lote 62, Néstor Ferreyra (Las Flores).

—Sedoso de Japón Blanco sin Barba: campeón lote 133, Facundo Steinbach (Hilario Ascasubi).