Bordeu: pagaron $30 millones por el Gran Campeón Hereford de La Tigra

El toro que había sido elegido como el Gran Campeón Hereford de pedigree de la 142ª Exposición de Ganadería, Comercio e Industria de Bahía Blanca fue comprado en $30 millones durante las ventas de la muestra.

El ejemplar, elegido campeón Dos Años Menor por el jurado Fernando Hernández el último sábado, había sido presentado por La Tigra, de Estancias y Cabaña La Centella, en Tornquist. Este lunes, fue comprado por Adrián Lorda.

De esta manera, este toro se convirtió en el segundo más caro de esta edición de Bordeu, solo superado por el RGC Angus, por el cual ya se habían pagado $42 millones. El segundo valor en la raza fue para un puro registrado de Los Cedros, de Bousquet, en Puan, comprado por Gascón en $23 millones; todo ese brete, causante de las pujas más interesantes de la jornada, alcanzó $66,3 millones.

En cuanto al RGC macho Hereford de pedigree, presentado por La Escondida, de Carolina Garciarena, en Estela, Eduardo "Lalo" Peral pagó $15 millones. Por su parte, el lote GC, de La Tigra, fue pagado $33,5 millones, con un máximo de $13 millones por uno de sus integrantes.

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Por su parte, las hembras Hereford de pedigree sumaron $24,6 millones, con un máximo de $9 millones alcanzado por el RGC, de La Tigra. Por el ejemplar 90, GC de la muestra, no hubo ofertas.

En esta raza, los puros registrados tuvieron los valores más interesantes y suscitaron el interés de los compradores. De hecho, solo un animal quedó sin vender.

Los números finales oficiales de la exposición indican que en pedigree se invirtieron $102,6 millones, mientras que en PR fueron $370,3 millones.

Shorthorn y Limangus

Las razas Shorthorn y Limangus también tuvieron su paso por la pista de Bordeu, con valores interesantes.

En este marco, el GC Shorthorn de pedigree, presentado por El Recuerdo, de Oscar Simon, en Alpachiri, fue pagado $18,5 millones por Mateazzi. También se vendieron los dos restantes toros de pedigree y un PC.

El total de esta raza fue de $42 millones.

Mientras que en Limangus solo se vendieron en la pista dos integrantes de un primer premio de lote, por $6 millones cada uno. El GC pasó sin ofertas, aunque una vez que se había ido aparecieron algunos interesados.