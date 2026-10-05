Bordeu 2026: el mayor interés por el Reservado Gran Campeón llegó hasta los $ 42 M

El RGC de los $ 42 M, con el cabañero Agustín Aldazábal. / Fotos: Rodrigo García-La Nueva.

Desde muy temprano, las mayores expectativas para el remate de la raza Angus en la 142° Exposición Nacional de Ganadería, Comercio e Industria que la Sociedad Rural de Bahía Blanca organiza en Bordeu, estaban puestas en el toro Reservado Gran Campeón, tatuaje 493 del lote 43, de la cabaña 23 de Noviembre, de Néstor Aldazábal, en Coronel Dorrego.

El animal, que había sido primer premio y gran campeón de lote y segundo mejor de lotes, finalmente se vendió esta mañana en 42 millones de pesos, tras una interesante puja que se inició en los $ 20 M.

“Era el toro que vinimos a buscar. Lo estábamos siguiendo”, sostuvo el Méd. Vet. Walter Power, del centro de inseminación Select Debernardi, que formó un consorcio junto a Gregorio Ibarguren y el productor pampeano Guillermo Ponzio.

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“Tiene muy buenos datos productivos y, fenotípicamente, para nuestro gusto fue el mejor toro de la exposición”, añadió.

El dato no es menor: el animal Gran Campeón, también de 23 de Noviembre, se vendió en 25 millones de pesos y fue comprado por el propio Aldazábal y Gregorio Ibarguren.

El Méd. Vet. Walter Power y, de fondo, el animal comprado en Bordeu.

Referencia: el GC Angus de 2025 se vendió en 22,5 millones de pesos; el de 2024 en $ 11,2 M; el de 2023 en $ 10,2 M y el de 2022 en $ 2,95 M.

El toro Angus GC se vendió en $ 25 M.

El toro, Coñue 493 Republic 174 T 493, nacido el 20 de agosto de 2024 e hijo de Raven Republic (padre) y de Coñue 174 Serrucho % TE, comercializado en $ 42 M, terminará en el centro de la firma (de origen estadunidense) en San Antonio de Areco para la extracción y congelamiento de semen, con el fin de abastecer la demanda genética a nivel nacional.

“¿El precio? Es lo que más o menos se estima pagar para un toro de estas características”, dijo.

Power, quien es oriundo de Bahía Blanca y reside en Pigüé, compartió su visión sobre el nivel de la exposición en esta edición.

“Vengo todos los años y este es el cuarto toro que compro. Si bien este año fueron menos los animales respecto de otras ocasiones, la calidad es superior”, comentó.

Aldazábal, cuya cabaña 23 de Noviembre (fecha de nacimiento del abuelo paterno de Néstor II, Ceferino), que está en dirección sur a solo 7 kilómetros de Coronel Dorrego, se quedó con los grandes campeonatos machos de 2019, 2021, 2025 y 2026, presentó a los 8 primeros animales de pedigree a la venta, siempre en la voz del rematador Santiago Abdo, de la firma consignataria Productores Rurales del Sud.

El martillo de Santiago Abdo.

Otros animales se vendieron en $ 21 M (Roberto Fernández fue uno de los compradores); en $ 20 M; dos en $ 12 M (los dos para López); en $ 13,5 M (Gregorio Ibarguren) y en $ 13 M (Pedro Forgue), para un total de 179,5 millones de pesos.

Por su parte, Aldazábal se mostró conforme con este nivel de ventas en relación a sus expectativas.

“Estamos muy contentos, en especial porque el Reservado Gran Campeón logró el mejor precio del remate y fue adquirido por un centro de inseminación de la trascendencia de Select Debernardi, lo que garantiza que nuestra genética se va a multiplicar de forma relevante”, sostuvo, en diálogo con La Nueva.

El dorreguense Néstor Aldazábal, en un alto del remate de hoy.

—¿A qué atribuís que el Reservado Gran Campeón haya superado en cotización al Gran Campeón?

—Tal vez porque el Gran Campeón es un toro con un poco más de tamaño, o frame, que quizás no se adapta tanto a las necesidades inmediatas de esta zona en particular. En cambio, el RGC gustó mucho entre los compradores y esa preferencia se reflejó en una diferencia del precio.

—¿Cómo evalúas el nivel general de precios registrados?

—Me encuentro conforme en general con los valores alcanzados, al menos en los primeros cinco o seis animales.

“Aunque uno siempre aspira a obtener mejores valores, considero que los precios se encuadran dentro de lo razonable respecto a los kilos de carne que se están comercializando en el mercado actual”.

—Sorprendió tu participación directa en la compra del GC. ¿Cuál es el plan trazado?

—Es un reproductor al que le tengo mucha fe y me parecía importante reservarlo para poder utilizarlo.

Gregorio Ibarguren (izq.), junto al gerente Facundo Olavarría y el productor y directivo de la SRBB, Orlando Arrechea Harriet.

“Surgió la oportunidad de realizar el negocio en sociedad con un amigo (por Gregorio Ibarguren), por lo que me ofrecí para integrar la compra. El plan inmediato es destinarlo a la extracción de semen y evaluar su participación conjunta en futuras exposiciones”.

—¿Esta adquisición representa una estrategia de reinversión dentro del negocio ganadero?

—Exactamente, es una forma de reinvertir en la actividad y darle continuidad a la línea de trabajo que venimos desarrollando. El Gran Campeón posee un pedigree sumamente sólido, lo que representa una excelente oportunidad para seguir explotando y potenciando esa genética.

El remate de la raza Angus sigue desarrollándose en el principal ring de ventas de Bordeu. A martillo corrido, más tarde será el turno de los Hereford, Shorthorn, ovinos y equinos.

Las instancias del remate de reproductores de mañana se puede seguir por el streaming desde la página web de la Sociedad Rural de Bahía Blanca.